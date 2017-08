Britney Spears interrompue en plein concert par un admirateur

Britney Spears était ravie d’annoncer son retour sur la scène du Planet Hollywood de Las Vegas, mais sa joie n’aura été que de courte durée.

Alors qu’elle était presque à la fin de son spectacle, entourée de ses danseurs, un homme, vêtu d’un débardeur et d’un jean blanc, est monté sur la scène et s’est tenu derrière la troupe.

C’est alors qu’un homme de la sécurité lui a sauté dessus, lui bloquant les bras dans le dos et le faisant descendre de la scène par les escaliers situés sur les côtés. L’homme maîtrisé ne l’a pas été bien longtemps et en tentant de se sauver, lui et l’homme de la sécurité, qui l'a de nouveau maîtrisé, sont tombés sur le sol.

L’admirateur s’est de nouveau libéré et a été vivement ramené contre le sol par le garde du corps. Une partie des danseurs a interrompu sa prestation au même moment pour venir en aide à l’homme de la sécurité.

De son côté, Britney Spears a tenté de faire diversion en demandant à son public : «Est-ce que vous vous amusez ? »

Deux hommes de la sécurité sont alors apparus en se faufilant à travers la troupe de danseurs pour atteindre la chanteuse qui avait l’air confuse et choquée. Elle a d’ailleurs déclaré en voyant ses gardes du corps: «Est-ce que tout va bien ? Qu’est-ce qu’il se passe ? Qu’est-ce qu’il se passe ? Qui est blessé ?»

Elle a été escortée jusqu’aux coulisses par ses deux gardes du corps pendant que l’homme qui a fait irruption sur la scène est resté, lui, toujours immobilisé sur le sol par de nombreux danseurs et personnels de la sécurité.

Toute la scène a été filmée par Jason Blackhurst, venu de Melbourne en Australie, et qui a partagé sa vidéo avec le site 9news.com.au. Il a expliqué : «Quand ils l’ont sorti de la scène, tout le monde s’est mis à chanter ‘’Britney, Britney’’».

L’homme aurait été par la suite menotté et emmené ailleurs avant le retour de Britney Spears, à qui il ne restait plus que deux titres à chanter. Elle n’en a interprété qu’un seul.