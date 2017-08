Coup d'envoi d'Éole en musique à Matane

Le coup d'envoi de la 8e édition d'Éole en musique a été donné, jeudi à Matane.

Si les Grandes Fêtes ont enregistré une année record avec la participation de Bryan Adams, le président d'Éole en musique est confiant de fracasser des records cette année à Matane. «Avec Simple Plan, c'est notre premier groupe international pour le festival. Les points de vente nous ont déjà confirmé leur chiffre et on va battre des records cette année», a expliqué Sébastien Noël.

Pour la soirée d'ouverture, Derrick Frenette ouvrira la soirée en humour suivi de Philippe Bond. «On vous promet des blagues, on va s'amuser ce soir, je vais peut-être même faire monter un jeune sur scène. On a toujours beaucoup d'amour du public dans des festivals comme ça», a soutenu l'humoriste.

La portion musicale de la soirée sera assurée par Ryan Kennedy, découvert à «La Voix», et de la formation 2Frères. Erik et Sonny réservent un spectacle unique et festif, créé spécialement pour les festivals de l'été. «On va jouer beaucoup de musique, mais aussi des reprises de chansons qui nous inspirent», ont mentionné les chanteurs originaires de Chapais.

Vendredi, la soirée country mettra en vedette Ride Away Band et Irvin Blais.

Samedi après-midi, la famille est invitée à une activité gratuite avec Clopin la nouille et Monsieur Nono.

Éole en musique est présenté au Parc des Îles de Matane jusqu'à samedi où les groupes Final State et Simple Plan clôtureront les festivités.