Des pompiers de la caserne 51 se confient

«La Semaine» a eu la chance de rencontrer trois des vedettes de la série à succès «Chicago Fire: Caserne 51» au Festival de télévision de Monte-Carlo. L’occasion pour Miranda Rae Mayo, Joe Minoso et Yuri Sardarov d’évoquer leurs personnages et quelques anecdotes plus personnelles.

Un pompier pris au piège

Joe Minoso, qui interprète le sympathique pompier Joe Cruz dans« Chicago Fire», est revenu sur sa passion pour la zumba qui a inspiré un fameux épisode de la saison 3 de la série. «J’ai moi-même suivi des cours de zumba pendant un certain temps. Et quand j’en ai parlé avec les scénaristes, ils ont trouvé ça marrant qu’un pompier puisse être également professeur de zumba. On a donc choisi de l’intégrer dans la série en faisant donner des cours de zumba à mon personnage. Les fans me parlent encore aujourd’hui de cet épisode. C’est aussi un de mes épisodes préférés!»

L’acteur a également évoqué l’incident qu’il a vécu l’hiver dernier, lorsqu’il a été obligé d’appeler les vrais pompiers de Chicago à l’aide... «Je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur en panne dans mon immeuble. Et j’ai dû appeler les pompiers. Quand ils ont ouvert la porte de l’ascenseur, je les ai filmés pour voir leur réaction. Et l’un d’eux m’a reconnu en criant: “C’est le gars de la série!” C’était très drôle.»

Une femme de caractère

Dans «Chicago Fire», Miranda Rae Mayo campe l’une des rares femmes au sein de la Caserne 51, Stella Kidd, que l’on a pu découvrir au cours de la saison 4 de la série. Cette femme de caractère, dont l’arrivée a eu des répercussions sur toute la caserne, a été inspirée par une vraie pompière que l’actrice a pu rencontrer avant de commencer le tournage. «C’est une femme qui travaille réellement à la Caserne 51, où on tourne la série à Chicago, nous a précisé Miranda Rae Mayo. J’ai été surprise la première fois que je l’ai vue parce qu’elle est très mince, et je m’attendais à voir quelqu’un avec une carrure beaucoup plus imposante. En fait, elle n’a que du muscle sur elle et pas un seul kilo en trop. Malheureusement, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour lui parler. J’aurais aimé mieux la connaître. Mais elle m’a quand même donné un conseil. Elle m’a dit: “Tu ne dois pas avoir peur de t’imposer avec les hommes. Tu dois leur montrer de quoi tu es capable, et tu dois marquer ton territoire!” C’est ce que j’ai fait avec les gars sur le tournage. Et je dois dire que je me suis intégrée assez rapidement dans le groupe.»

Une grande famille

En participant à «Chicago Fire», Yuri Sardarov a noué de solides amitiés. L’interprète du pompier Brian «Otis» Zvonecek est devenu très proche, notamment, de Joe Minoso, avec qui il a vécu en colocation durant le tournage des premiers épisodes de la série. «C’est fini maintenant, parce qu’il est marié! nous a-t-il confié dans un éclat de rire. Mais Joe n’est pas parti très loin. Il vit à seulement 10 minutes à pied de chez moi! C’est marrant de voir comment tout le monde a évolué depuis le début de la série, certains ont eu des enfants, d’autres se sont mariés, ont acheté une maison. Je pense aussi que vivre à Chicago nous a aidés à développer cette proximité entre nous. Ce serait peut-être différent si on tournait la série dans des studios à L.A. Aujourd’hui, on forme une grande famille avec tous les gens qui travaillent sur la série. On part même en vacances tous ensemble. C’est le fun!»