Des scientifiques ont trouvé deux potentielles «Super-Terres»

Deux planètes qui sont en orbite autour d’une étoile comparable au soleil de notre système solaire pourraient être en mesure d’accueillir la vie humaine, selon des chercheurs anglais, rapporte «The Independent».

Les deux planètes, situées au bord de la «zone habitable» de l'étoile Tau Ceti, feraient partie d’un système solaire d’une taille comparable au nôtre.

La proximité des planètes et leur similarité avec la Terre signifient qu’elles pourraient éventuellement devenir une nouvelle maison pour les humains, selon les astronautes derrière cette recherche. Par contre, tenter cette expédition pourrait être une aventure assez risqué, puisque l’étoile semble être entourée par un énorme disque de débris, ce qui pourrait suggérer que les deux planètes sont régulièrement frappées par des astéroïdes et des comètes.

Les astronautes sont tout de même particulièrement excités de cette découverte puisque les planètes sont seulement 1,7 fois la taille de la Terre. Cela en fait les plus petites planètes découvertes autour d’une étoile semblable soleil.

«Il en manque que très peu pour que nous soyons en mesure d’avoir toutes les techniques pour détecter les planètes semblables à la Terre», explique le chercheur principal, Dr Fabo Feng de l’Université d’Hertfordshire.

Les étoiles semblables au soleil demeurent le meilleur espoir pour trouver des planètes hors de notre système solaire qui soient en mesure d’accueillir la vie.

Tau Ceti est vraiment similaire au Soleil autant en terme de grosseur qu’en terme de luminosité.

Comme le soleil, Tau Ceti possède une «zone habitable», l’équivalent d’une étroite région où les conditions seraient réunies pour permettre la vie comme sur la Terre.

Dans ces «zones habitables», les températures ne sont ni trop chaudes, ni trop froides, il faut qu’elles permettent à l’eau d’exister sous forme liquide. Une zone habitable pourrait donc posséder des océans, des lacs et des rivières.

Cependant, aucune des deux «Super-Terres» de Tau Ceti n’est située exactement en plein centre de sa «zone habitable». L’une d’elles est en orbite sur la bordure intérieure de cette zone et l’autre sur l’extérieur de la bordure de la zone, alors que la Terre, par exemple, est située en plein centre de la zone habitable du Soleil.

Les astronautes ont également analysé des données sur la longueur d’onde de la lumière provenant des étoiles provenant du European Southern Observatory in Chile et du Keck observatory on Mauna Kea à Hawaï. Leurs résultats seront publiés dans le «Astronomical Journal».