Jour de bénédiction au Grand Prix de Trois-Rivières

Tous les moyens sont bons pour tenter de monter sur le podium cette fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières.

Ainsi, des bolides de la série NASCAR Pinty's ont eu droit à une bénédiction spéciale dans le cadre de la neuvaine en cours au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C'est le recteur du sanctuaire qui s'en est chargé.

Les équipes d'Alex Labbé, l'actuel meneur du championnat de NASCAR Canada, et de Louis-Philippe Dumoulin ont eu droit aux faveurs divines. «Au fond, ce n'est pas de la magie ni de la superstition. C'est une manière de dire "on a besoin de prendre soin les uns des autres, d'être sécuritaires et d'avoir de l'aide"», a confié le père Pierre-Olivier Tremblay, recteur du sanctuaire.

Par ce geste, les deux grands évènements touristiques qui se déroulent simultanément à Trois-Rivières, la neuvaine de l'Assomption et le Grand Prix, établissent une relation directe. «Nous, ça fait 50 ans qu'on est là. Eux, ça fait pas mal plus longtemps. Le Bon Dieu est là depuis pas mal plus longtemps encore que nous», a lancé le directeur du Grand Prix, Dominic Fugère.

Le maire de Trois-Rivières espère que cette bénédiction sera bénéfique pour les coureurs concernés. «Si ces deux bolides gagnent, montent sur le podium, je suis convaincu que l'an prochain, les autres vont tous être ici, c'est certain», s'est amusé à répéter le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, aux fidèles présents à la cérémonie.