La Couronne veut faire déclarer Keven Paillé délinquant dangereux

Keven Paillé, qui a plaidé coupable à des voies de fait graves après avoir poignardé deux hommes en septembre 2014 dans un immeuble de la rue Hart à Trois-Rivières, était de retour devant le juge jeudi après-midi.

La Couronne souhaite qu'il soit déclaré délinquant dangereux.

Selon le psychologue et expert Marc-André Lamontagne, l'homme de 35 ans représente un fort risque de récidive. Il a été décrit comme une personne incapable de contrôler son agressivité, qui a de la difficulté avec l'autorité, qui se sent persécuté, qui est impulsif et qui n'admet pas la responsabilité de ses gestes. Il a aussi des problèmes de toxicomanie.

Il a aussi un lourd passé judiciaire. En 2011 il a été reconnu coupable d'avoir attaqué une personne à coups de couteau et a été condamné à 15 mois de prison. En 2012, il a participé à une émeute et en 2015, il s'en est pris à des agents correctionnels de la prison de Trois-Rivières.

S'il est reconnu délinquant dangereux, il s'expose à une peine indéterminé. Le juge Jacques Trudel rendra sa décision le 28 septembre prochain.