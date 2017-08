Le Québec a «atteint sa limite d’intégration», assure François Legault

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, croit que le Québec a «déjà atteint sa capacité d’intégration» et demande par conséquent au gouvernement Couillard d’empêcher l’entrée de nouveaux migrants illégaux.

«Quand on regarde le taux de chômage qui est à 15 % pour les immigrants des cinq premières années, quand on regarde l’apprentissage du français, on voit qu’on a déjà dépassé notre capacité d’intégration», a expliqué M. Legault dans une entrevue à TVA Nouvelles, jeudi.

Le chef caquiste a d’ailleurs réitéré l’intention de son parti de réduire le nombre d’immigrants qui tentent de refaire leur vie au Québec.

«On accepte 50 000 immigrants au Québec actuellement, mais nous on estime que notre capacité d’intégration est autour de 40 000, a-t-il indiqué.

Révolte des immigrants légaux?

M. Legault semble également établir un lien entre immigration illégale et menace aux valeurs des Québécois.

«M. Couillard est incapable, quand il s’agit du dossier identitaire, de prendre une position pour protéger notre langue, nos valeurs, notre capacité d’intégration. Quand c’est rendu que son gouvernement encourage [les réfugiés] à passer par Lacolle [...], c’est vraiment encourager l’immigration illégale», a-t-il dit.

Il craint par ailleurs que les immigrants qui ont obtenu leur entrée au pays de manière légale se «révoltent».

«Moi j’ai peur qu’il y ait une certaine révolte, entre autres de tous les immigrants qui sont arrivés ici de façon légale et qui se disent "Pourquoi on a été traités différemment?"»