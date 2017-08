Les Clinton seront les bienvenus à North Hatley

Les citoyens d’un village en Estrie espèrent que l’ex-président américain Bill Clinton, sa conjointe, Hillary, et leur famille viendront toujours passer des vacances chez eux, même si la confidentialité de leur séjour a été brisée.

Les Clinton doivent séjourner au Manoir Hovey de North Hatley du 13 au 21 août, après avoir été invités dans les Cantons-de-l’Est par l’auteure Louise Penny. Ils pourraient toutefois décider d’annuler leur visite, puisque plusieurs médias ont vendu la mèche mardi.

Maintenant que tout le Québec est au courant, ils ne peuvent plus aspirer à l’anonymat presque complet, ce qui fait la renommée des séjours à North Hatley pour les vedettes américaines. Plusieurs commerçants rencontrés mercredi ont fait part de leur déception de voir le secret brisé.

«J’espère que la famille Clinton viendra malgré tout et j’espère que ça n’empêchera pas d’autres personnes de venir», dit Mireille Blais de la galerie d’art Jeanine Blais.

Il faut dire que les citoyens de North Hatley ont l’habitude de voir des stars. Mireille Blais en voit passer chaque été devant les œuvres d’art.

«Ici, elles sont incognito. On les voit pas peignées, pas maquillées. On sent qu’elles sont vraiment en mode détente. Elles ne sont pas préparées pour rencontrer du public», dit-elle.

Privé

Mme Blais se souvient d’avoir fermé le commerce au public pour une période de 24 heures, afin de permettre à une personnalité connue d’admirer sa collection en toute sécurité. Elle refuse toutefois de dévoiler qui était son invité.

Le propriétaire d’Emporium Antiquités, Jacques Campbell, serait également enchanté d’avoir la visite de Bill et Hillary. Il se souvient de celle de l’ex-président français Jacques Chirac en 2003.

«Il y avait des gens qui étaient passés avec des chiens renifleurs pour voir s’il n’y avait pas de bombe. Ça fait partie de la game», raconte-t-il.

Respectueux

Les citoyens de North Hatley sont fiers de leur village pittoresque d’à peine plus de 600 habitants et veulent le montrer. Pendant leur séjour, les Clinton pourront se promener en bateau sur le lac Massawippi, qui borde le Manoir Hovey, voir des antiquités, manger au pub du village ou se sucrer le bec à une chocolaterie artisanale.

Le gérant du pub Pilsen, Khatthanou Rasavady, croit que la médiatisation de l’affaire ne changera rien à la qualité du séjour de Bill Clinton et de sa famille.

«Les Québécois sont très respectueux. Ici, dans la même salle à manger, les gens voient les vedettes, mais il n’y a personne qui se lève pour demander des autographes ou des photos», explique-t-il.

Il a déjà servi l’acteur Johnny Depp tandis qu’il était employé du Manoir Hovey. L’acteur tournait à ce moment le film Secret Window à North Hatley et a été très gentil avec les gens, notamment en faisant l’effort de parler français.