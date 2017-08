Sa nièce se filme en train de mettre son bébé au frigo

Deux gardiennes, qui devaient surveiller un bébé pendant quelques minutes, se sont filmées alors qu’elles enfermaient un nourrisson dans un réfrigérateur.

La mère du nourrisson, qui souhaitait prendre une douche, a demandé à sa nièce et son amie de garder son enfant.

Les deux adolescents ont accepté, mais pendant que la mère prenait une douche, le bébé s’est mis à crier et pleurer.

Face à ces pleurs, les deux adolescents ont pensé qu’il serait amusant d’enfermer le bébé dans le frigo, et se sont filmées en train de le faire.

La vidéo, diffusée sur Snapchat, ne permet pas de savoir combien de temps le bébé est resté dans le frigo. Heureusement, il n’est pas blessé et ne semble avoir subi aucune séquelle.

La mère du nourrisson, visiblement choquée par cet incident, pense tout de même que sa nièce n’a pas voulu être méchante: «Je sais qu’elle ne ferait pas de mal à ma fille et que ce n’était pas son intention. Je pense que c’était juste de la stupidité. Je ne laisserai plus jamais mon bébé avec ma nièce et ses amies.»

Les deux adolescentes ont été arrêtées pour coups, blessures, et mise en danger d’un enfant. Elles seront jugées dans un tribunal pour mineur.