Shania Twain assurera le spectacle de la mi-temps

La chanteuse country Shania Twain sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps de la 105e Coupe Grey, a annoncé jeudi soir la Ligue canadienne de football.

L’artiste canadienne n’en sera pas à se première prestation lors d’un spectacle de la Coupe Grey, elle qui avait déjà foulé la scène éphémère en 2002, suite au lancement de son quatrième album, «Up!».

La présence de Shania Twain à la Place TD d’Ottawa, le 26 novembre prochain, se fera dans la foulée du lancement de son cinquième album, «NOW», prévu pour le 29 septembre.

«C’est un véritable honneur d’occuper à nouveau la scène du spectacle de la mi-temps du match de la Coupe Grey, dans la capitale nationale, à l’occasion des célébrations du 150e anniversaire du Canada. Je suis emballée de revenir à la maison et de faire partie de la plus grande fête annuelle du pays», s’est réjouie la chanteuse, dans un communiqué

Le commissaire de la LCF, qui a qualifié Shania Twain «d’icône canadienne», s’est dit «très heureux de compter sur elle pour mettre fin à une importante année pour notre pays lors de la 105e Coupe Grey».

«Le tout promet d’être un événement fantastique et un spectacle inoubliable pour nos partisans et pour les téléspectateurs du Canada et des quatre coins du globe. Je suis impatient de participer à cette grande fête qu’est la Coupe Grey pour la première fois en tant que commissaire», a ajouté Randy Ambrosie.