Trump remercie Poutine pour les expulsions de diplomates américains

Donald Trump a remercié jeudi son homologue russe Vladimir Poutine d'avoir décidé de réduire la voilure diplomatique américaine à Moscou, expliquant dans un message teinté d'ironie que cela allait permettre aux États-Unis d'économiser «beaucoup d'argent».

Dans un contexte diplomatique très tendu, avec des relations au plus bas depuis la Guerre froide entre les deux puissances, le président russe avait annoncé fin juillet une réduction drastique des personnes travaillant dans les missions américaines, diplomates ou personnel technique, sur son sol.

«Je veux le remercier parce que nous essayons de diminuer nos dépenses et en ce qui me concerne, je suis très reconnaissant qu'il se sépare d'un grand nombre de personnes parce que maintenant nous avons de plus faibles dépenses», a déclaré le président américain, actuellement dans son golf de Bedminster (New Jersey), en semblant ironiser sur la situation.

«Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'ils (les diplomates qui seront expulsés, Ndlr) y retournent. J'apprécie grandement le fait que nous ayons été capables de réduire la facture des États-Unis», a insisté le milliardaire. «Nous allons économiser beaucoup d'argent.»

En représailles à des votes du Congrès américain, qui a décidé d'imposer de nouvelles sanctions économiques à la Russie, l'homme fort du Kremlin a imposé ces mesures qui doivent prendre effet à compter du 1er septembre.

Le personnel de l'ambassade et des consulats américains devra être réduit de 755 personnes pour être ramené à 455, soit au niveau des effectifs des représentations russes aux États-Unis.

Cette mesure, d'une ampleur inédite, concerne l'ensemble du personnel, et va donc affecter le personnel local russe.