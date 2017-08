Une agression sexuelle alléguée diffusée sur Snapchat par la victime

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Un homme de 77 ans de l’Ohio a été accusé d’agression sexuelle après la publication de vidéos des incidents allégués sur le réseau social Snapchat par la victime.

Une femme de 20 ans affirme avoir été agressée par James Allen dans la résidence de ce dernier, à Marblehead, en Ohio.

Les policiers se sont d’abord rendus chez James Allen tôt mardi pour procéder à une vérification d’aide sociale dont faisait l’objet la victime alléguée. Cette vérification se serait bien déroulée. Allen et la victime présumée ont été rencontrés par les policiers.

Un peu moins de trois heures plus tard, un ami de la victime selon certains médias, demeurant au Texas, a alerté les autorités selon ce qu’a indiqué le chef de police du Canton de Danbury, Michael S. Meisler, au New York Daily News. Ce Texan mentionnait avoir observé dans ces vidéos Snapchat ce qui était selon lui une agression sexuelle.

La police a spécifié que les images obtenues via Snapchat «ont grandement aidé l’enquête».

Michael S. Meisler a précisé que «les vidéos montraient clairement James Allen en train de donner de l’alcool à la victime alléguée» et que celle-ci était «en état d’ébriété» durant l’enregistrement. James Allen a avoué avoir eu une relation sexuelle avec la victime.

Les autorités ignorent véritablement à quel moment les images ont été tournées. Selon le procureur du Comté d’Ottawa, James VanEerten, cité par le Toledo Blade, elles auraient été captées entre les deux visites des policiers à la résidence de James Allen.

Le lien qui unit James Allen et la victime alléguée n’a pas non plus été précisé par les autorités.

Une caution de 1 million $ a été établie pour la libération de James Allen en attendant son procès.