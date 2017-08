Une fillette de 11 ans heurte son père en voiture

Une jeune fille de 11 ans a accidentellement heurté son père avec sa voiture dans un étrange accident qui s'est produit à Hartford au Connecticut.

Selon les premières informations divulguées par la mère, il semble que le père était en train de montrer à leur fille comment conduire.

Les policiers ont expliqué que la voiture se serait retrouvée en marche arrière et le père aurait tenté de l'arrêté.

«Au lieu d'aller dans la direction qu'ils voulaient, on nous a dit que la voiture était à reculons. Le père est sorti de la voiture et voulait aller de l'autre côté pour arriêter la voiture et c'est là qu'il s'est retrouvé coincé entre la voiture et un arbre», explique l'agent Dave Hartman de la police de New Haven.

La voiture a ensuite frappé une maison. Le père a été dû subir une chirurgie tandis que sa fille a été gardée en observation.

