Adolescente disparue à Laval

La police de Laval sollicite l’aide du public afin de retrouver une adolescente disparue depuis le 30 juillet.

Céléna Dulude Léon, 16 ans, a quitté son domicile vers 15 h cette journée-là et n’a plus donné de nouvelles à sa famille depuis. On craint d’ailleurs pour sa sécurité.

Selon la police, elle pourrait se retrouver sur le territoire de Laval ou Montréal.

L’adolescente mesure 1 m 70 (5’ 7’’) et pèse 68 kg (150 lb). En plus d’avoir les cheveux crépus bruns et les yeux bruns, elle a une posture courbée ainsi qu’un piercing au nez.

Toute personne ayant de l’information permettant de retracer cette jeune fille est priée de communiquer au 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 170730-052.