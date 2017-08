Bientôt la fin des problèmes d’eau potable à Rimouski

Les problèmes d'eau potable seront bientôt chose du passé dans le quartier Sainte-Blandine de Rimouski. La Ville va en effet y réaliser des travaux d'aqueduc majeurs.

C’est une problématique qui ne date pas d’hier dans le quartier Sainte-Blandine, qui a toujours eu un réseau d'aqueduc indépendant desservant environ 350 résidences. Ce réseau compte sur un réservoir pour stocker de l'eau. Le problème, c'est la source d'eau qui ne répond pas à la demande.

Résultat, on manque souvent d'eau au coeur de l'ancien village maintenant annexé à la Ville de Rimouski. Tout près, dans le quartier Val-Neigette, on retrouve un autre réseau indépendant desservant un peu plus de 160 maisons qui lui a de l'eau, mais qui ne peut être emmagasiné, faute de réservoir.

En reliant les deux réseaux, les problèmes de l'un et de l'autre sont réglés.

«On parle d’un projet totalisant environ 1,6 million $», a dit le maire de Rimouski Marc Parent.

«Nous à la Ville, on s’est engagé à contribuer pour 75 % de la facture, a-t-il ajouté. On va tout modifier pour être certain que partout l’eau circule dans les tuyaux. On va augmenter la capacité également d’intervention pour les incendies. C’est vraiment une bonne nouvelle pour les résidents de Val-Neigette et de Sainte-Blandine».

Les appels d'offres pour la confection des plans et devis viennent d'être lancés.

Les travaux devraient normalement être réalisés en 2018, au plus tard en 2019 si jamais les autorisations nécessaires du ministère de l'Environnement se font attendre.

La Ville de Rimouski va payer les trois quarts de la facture. Le reste sera refilé aux citoyens concernés qui verront leurs comptes de taxes augmenter en moyenne de 60 $ par année.

Une fois les travaux réalisés, on comptera trois réseaux d'aqueduc différents à Rimouski: un principal pour le secteur urbain de la Ville, un autre dans le quartier Sainte-Blandine et un dernier dans le secteur de Mont-Lebel.