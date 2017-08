Des migrants arrivent toujours en masse

Les migrants continuent d'affluer vers la frontière. TVA Nouvelles s'est rendue dans l'État de New York, sur le chemin Roxham, la dernière étape avant d'arriver au Canada.

Les demandeurs d'asile proviennent de partout aux États-Unis dans l'espoir d'obtenir le statut de réfugié au Canada. Ils arrivent par avion, par train ou par autobus.

Notre journaliste a rencontré une famille qui a pris l'avion de la Californie jusqu'à New York et ensuite de New York jusqu'à la frontière. C'est là qu'ils ont débarqué du taxi avec leurs effets personnels.

Un homme rencontré sur place a expliqué qu'il était prêt à tout pour fuir la torture. «Je dois faire tout ce qu'il faut pour me rendre dans un autre lieu parce que je ne peux pas retourner dans mon pays», dit-il.

Les policiers de la Gendarmerie royale du Canada ont installé des tentes et une équipe est sur place pour accueillir ces demandeurs d'asile. Un agent est sur place, il explique aux migrants qu'en traversant, ils commettent un acte illégal.

C'est ainsi qu'ils traversent la frontière avec seulement les quelques biens qu'ils ont pu prendre avec eux dans l'espoir de vivre une vie meilleure ici.