Dwayne Johnson couvre son taureau légendaire

L’acteur et ancien lutteur Dwayne «The Rock» Johnson a publié une photo de son nouveau tatouage sur son compte Instagram, vendredi.

Sur son biceps droit, tous avaient remarqué le visage d’un taureau aux yeux rouges, mais après trois sessions et 22 heures de travail, «The Rock» a présenté son chef d’œuvre, un deuxième taureau aux dents aiguisées.

«Ceci est une évolution du taureau après du sang, de la sueur et des années», écrit-il dans la légende de la photo.

Il a d’ailleurs remercié son tatoueur Nikko Hurtado.

«Chaque détail est une réflexion de mon histoire personnelle. Les craquements et les coups sur mes os représentent les dures leçons de la vie au cours des années. Les cornes ne sont plus placées en haut, mais pointent droit devant représentant l’énergie et le progrès constant. Le point central de l’image est l’œil. Si vous regardez de près, vous trouverez la vie, l’énergie et la puissance dont vous avez besoin pour votre esprit», peut-on lire dans cette longue description de ce symbole.

Les abonnés se sont montrés très heureux par le nouveau design du taureau.