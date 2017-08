Il les poignarde car ils jasaient avec sa mère

Un délinquant violent ayant poignardé deux hommes qui parlaient avec sa mère présente un risque de récidive plus élevé que 96 % des criminels, selon un psychologue qui recommande son incarcération pour une durée indéterminée.

Kevin Paillé, 35 ans, a été reconnu coupable d’avoir poignardé au cou et au dos deux individus qui jasaient avec sa mère, le 1er septembre 2014. Il s’était enfui, mais a été rapidement retrouvé par la police. Encore aujourd’hui, on n’a pas d’explication sur ce qui l’a poussé à poser des gestes si violents et gratuits en apparence. Il était fortement intoxiqué, selon des témoins.

Paillé était accusé de tentative de meurtre. Il a finalement plaidé coupable à deux accusations réduites de voies de fait graves.

«S’il n’y a pas eu de décès dans le cas présent, c’est qu’on a été chanceux. Il s’en serait fallu de peu», a dit le procureur de la Couronne Jean-Marc Poirier.

L’agresseur n’est pas au bout de ses peines pour autant, puisqu’il risque d’être déclaré délinquant dangereux, ce qui impliquerait qu’il prenne le chemin du pénitencier sans date de sortie.

Advenant ce cas, ce serait aux autorités carcérales de déterminer quand il serait apte à retrouver sa liberté. Cela pourrait prendre quelques années, mais aussi ne jamais arriver.

Antécédents

Kevin Paillé cumule les délits criminels depuis l’adolescence. Il est antisocial, toxicomane, colérique, et présente des traits psychopathiques, selon le psychologue Marc-André Lamontagne, appelé à témoigner, jeudi, lors des représentations sur la requête pour que Paillé soit déclaré délinquant dangereux.

Le rapport du psychologue indique un risque de récidive plus élevé que 96 % des criminels, selon l’outil d’évaluation Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI).

Les deux hommes poignardés ne constituent que le dernier crime d’une longue série qui s’étend sur des années. Depuis 2001, il a commis des crimes presque chaque année, et a été accusé dans 36 dossiers différents.