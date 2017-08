Le Canada empêche un couple de Cubains de voyager au pays

Denis Béliveau est prêt à accueillir ses amis cubains pour un séjour de deux semaines au Québec à bras ouverts. Pourtant, l'ambassade du Canada refuse de leur délivrer un visa de voyage.

«Je les invite chez moi pour deux semaines. Ils ne sont jamais sortis de Cuba de leur vie et moi, je leur avais promis avant de mourir de les faire venir chez moi», expliqué Denis Béliveau.

Même si les formulaires avaient été remplis conformément aux exigences, les agents d'immigration ont interdit au couple cubain de quitter l'île. «Le bureau qui authentifie les papiers nous a dit bonne chance, parce que les Cubains qui veulent venir au Canada ça ne passe pas souvent », ajoute M. Béliveau.

Visas de voyage

Plusieurs critères sont examinés par les agents d'Immigration Canada pour permettre ou non l'émission du visa de voyage dont la sécurité et le risque de demandes d'asile une fois les voyageurs entrés au Canada.

«Les agents d'immigration, selon le protocole qu'ils ont à suivre, prennent la décision à savoir s'ils accordent le visa ou non. On ne peut pas intervenir ou influencer sur la décision alors on s'assure en ce moment que le bureau d'immigration à tous les papiers pour le dossier, mais nous devons ensuite nous en remettre à leur décision», précise la députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau.

Malgré les embûches, Denis Béliveau continuera de faire pression. Devant l'afflux de migrants qui franchissent quotidiennement la frontière, il demeure perplexe.