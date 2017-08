Vendredi vers 5 h 30, le studio d'enregistrement mythique de Morin-Heights, dans les Laurentides, a été victime d’un incendie suspect. Le fondateur des lieux, André Perry, se souvient des années de gloire du Studio, mais aussi de sa déchéance.

Face à l’incendie qui a frappé le Studio, lieu mythique d’enregistrement, André Perry se dit presque soulagé. En entrevue pour TVA Nouvelles, l’ingénieur du son et producteur explique qu’il avait déjà fait une croix sur Le Studio, revendu il y a quelques années : «Le deuil s’est passé depuis très longtemps. Pour mois c’était tellement triste de voir ce que les gens faisaient de l’endroit. (...) Chaque année, c’était de pire en pire.»

S’il revenait parfois sur les lieux, c’était avec des amis, curieux de voir l’ancien studio d’enregistrement qui avait vu passer Sting, Rush, Bryan Adams, Keith Richards, ASIA, les Bee Gees, David Bowie, Cat Stevens et The Police.

«Ça me permettait d’y aller, raconte André Perry. J’y suis allé il y a trois semaines, et c’est curieux, j’ai dit à mon ami "Quelqu’un devrait y mettre le feu, ça n’a pas de bon sens. " C’est une coïncidence, évidemment.»

Il regrette le manque de respect que les gens avaient pour l’endroit, ces dernières années, mais préfère se concentrer sur le positif : «Ce qu’il reste, c’est l’histoire. Ça va jamais partir.»

Un lieu unique

Selon lui, le succès du Studio vient du fait qu’il n’avait pas un seul son. C’était un endroit international, où chaque artiste avait son propre son.

«On était comme les Nations Unies, on avait "the best of everything". Et aussi cette culture québécoise et francophone. Je travaillais beaucoup avec des Français : Aznavour, Mireille Matthieu, Julien Clerc... J’ai amené cette autre culture, la culture du savoir-vivre, de l’élégance...», se souvient André Perry.

Même le fait d’isoler son studio et de le placer à 65 kilomètres de Montréal a été un pari réussi, puisque certains artistes avaient besoin de s’isoler.

«Ici, au Québec, on respecte les gens. On n’a jamais eu d’histoires de fans qui viennent [les déranger]», rappelle le fondateur.

«Mon plus grand regret, c’est que je n’ai jamais pu faire de jazz. Les gens de jazz font un disque en deux jours, et ce n'était pas pratique pour eux. Les albums de jazz se faisaient à New York.»