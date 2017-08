Le Québec ne sera pas touché par la crise des oeufs contaminés

Alors que plusieurs pays sont aux prises avec une crise d’œufs contaminés, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ) assure «qu’aucun œuf contaminé au Fipronil ne s’est retrouvé dans les épiceries du Québec et du Canada».

La Fédération a précisé que le Fipronil, soit le pesticide en cause dans la contamination des œufs dans en Europe et en Asie, «n’est pas homologué par Santé Canada et il n’est pas distribué au pays non plus».

«Je tiens à me faire rassurant auprès des consommateurs, a affirmé vendredi le président de la FPOQ, Paulin Bouchard. [...] Plus de 95 % des œufs se retrouvant sur le marché du Québec sont produits par des producteurs d’œufs canadiens. La balance est importée des États-Unis uniquement. De plus, tous les producteurs d’œufs du Canada appliquent rigoureusement un programme certifié qui assure la salubrité de notre produit. Les œufs que vous trouverez en épicerie sont donc sains, salubres et bons pour vous.»

Selon un bilan établi vendredi, 15 pays de l’Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, la Suisse et Hong Kong étaient touchés par cette crise des œufs contaminés au Fipronil qui a éclaté au grand jour au début du mois d’août d’abord en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, où la production d’œufs a été bloquée dans des exploitations suspectées d’avoir utilisé le pesticide en question. Les autres pays ont été affectés en ayant reçu des lots provenant des fermes identifiées dans les pays où ont été produits des œufs contaminés.

Selon l’Organisation mondiale pour la santé, le Fipronil est considéré comme modérément toxique pour l’humain lorsque consommé en grande quantité.