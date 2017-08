Rendement de 5% pour la Caisse au premier semestre

Pour les six premiers mois de l’année, le rendement moyen des déposants est de 5%, soit près de 800 millions $, a annoncé la Caisse de dépôt et placement du Québec qui a présenté vendredi la mise à jour de ses résultats au 30 juin 2017, à Montréal.

«Au premier semestre 2017, les marchés boursiers mondiaux ont continué de produire des rendements intéressants, la volatilité est restée faible et les taux d’intérêt sont demeurés au plancher. (...) Seule ombre au tableau : la performance plus faible des marchés boursiers canadiens qui contraste avec celle qu’ils ont connue l’an dernier et avec celle des grandes places boursières internationales», a indiqué Michael Sabia, PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Pour les six premiers mois de 2017, cette performance moyenne des déposants de 5% comprend des rendements des huit plus grands déposants de la Caisse variant entre 5,8% et 4,3%, en fonction de leur politique de placement.

Le rendement annualisé moyen des déposants atteint 10,6 % sur cinq ans, ce qui représente des résultats de placement nets de 107,9 milliards $ et porte l’actif net de la Caisse à 286,5 milliards $.

Politiques en question

Le patron de la CDPQ a dit par ailleurs attendre ce qu’il adviendra des politiques monétaires. «Il y a une volonté générale des grandes banques centrales à tendre vers un resserrement, mais il faudra voir si elles adopteront des ajustements modestes et tactiques ou, au contraire, substantiels et soutenus, ce qui constituerait un renversement de tendance», a-t-il noté.

La Caisse a aussi rappelé la création d’une plateforme de location et de financement d’avions de 2 milliards $ US avec GE Capital Aviation Services. Au cours du semestre, elle a aussi octroyé un financement de 1,9 milliard $, dont 1,5 milliard $ sous forme de prêt, à SNC-Lavalin pour appuyer son acquisition de WS Atkins au Royaume-Uni.

Elle a investi, avec KKR, dans la société USI, l’un des plus importants courtiers d’assurance du marché des PME aux États-Unis. En immobilier, sa filiale Ivanhoé Cambridge, a fait l’acquisition de Evergreen Industrial Properties qui possède et exploite un portefeuille de plus de 150 propriétés dans 18 villes.

La CDPQ a aussi rappelé l’importance du projet de Réseau électrique métropolitain (REM) mené par CDPQ Infra, filiale de la Caisse en saluant la participation de Québec et d’Ottawa. Rappelons que la Caisse s’engage à investir 2,7 milliards $ dans ce projet de 6,04 milliards $.