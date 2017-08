Trump promet une «grande conférence de presse» lundi

Le président américain a promis une «grande conférence de presse» lundi, au moment où la tension entre les États-Unis et la Corée du Nord est particulièrement élevée.

La dernière, et unique, conférence de presse de M. Trump seul face aux journalistes remonte au 16 février.

Le 45e président des États-Unis, actuellement en vacances dans son golf de Bedminster, dans le New Jersey, doit se rendre à New York en début de semaine et a prévu de faire un aller-retour à Washington lundi.

«Nous avons une conférence prévue, une rencontre très importante, et nous allons voir une grande conférence de presse», a-t-il déclaré vendredi, sans autres précisions.