Un nouveau dirigeant pour le Groupe sports et divertissement de Québecor

Le Groupe sports et divertissement de Québecor, qui chapeaute notamment le Centre Vidéotron et les Remparts de Québec, compte un nouveau dirigeant.

Martin Tremblay, auparavant vice-président des affaires publiques pour l’ensemble de Québecor, devient le chef de l’exploitation du Groupe, a-t-on annoncé vendredi.

Le Groupe comprend aussi Gestev, qui organise des événements sportifs et culturels, ainsi que l’équipe de hockey de l’Armanda de Blainville-Boisbriand.

«J’ai eu le privilège de proposer à Martin de se joindre à Québecor en 2010 et lui ai confié le mandat de l’amphithéâtre de Québec. Il a mené à bien cette mission et a, entre autres, représenté l’entreprise dans la conception et la construction de ce qui allait devenir le Centre Vidéotron. En 2012, je lui ai demandé de prendre en main les communications de Québecor, à titre de vice-président, affaires publiques», a expliqué le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, dans un communiqué.

«Dans ses nouvelles fonctions, a-t-il poursuivi, Martin contribuera encore davantage au développement et au rayonnement de notre entreprise.»

M. Tremblay, qui est originaire de Saguenay, a occupé plusieurs postes dans des cabinets politiques à Québec avant de se joindre à Québecor.

De 2014 à 2017, il a été membre du bureau des gouverneurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il a aussi occupé le poste de vice-président du comité exécutif de la LHJMQ pendant la dernière année.

À la tête du Groupe sports et divertissement, M. Tremblay succède à Benoît Robert, nommé à ce poste en 2014, en remplacement d’Aldo Giampaolo, qui avait quitté Québecor pour aller gérer la carrière de Céline Dion.