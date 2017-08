Un policier de Saguenay coupable de voies de fait

Le policier de la Sécurité publique de Saguenay, Philippe Lajoie, a été déclaré coupable de voies de fait.

Les événements remontent à novembre 2015 alors qu' il avait intercepté un individu en possession de ses clés dans son automobile malgré ses capacités affaiblies. Une altercation musclée s'en est suivi.

Lajoie a donné un coup sur le côté gauche du visage de la victime avec son bras, vraisemblablement son coude, après l'avoir brusquement plaqué contre le sol.

Le juge de la Cour du Québec, Pierre Lortie, a jugé qu'il avait utilisé la force non proportionnée et non nécessitée lors de l'intervention.

Ce sont des agents de sécurité de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) qui ont envoyé les bandes vidéo aux autorités, qui ont jugé nécessaire de porter la cause devant les tribunaux.