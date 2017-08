Une voiture écrasée par la toiture d’une maison

Le toit d’une résidence en voie d’être démolie s’est retrouvé directement sur un véhicule utilitaire sport, vendredi matin, à Cambridge, au Massachusetts.

«J’ai entendu l’effondrement de la maison, mais je n’avais aucune idée que le toit s’était retrouvé sur ma voiture», constate Anita Scheuring à la caméra de CNN.

Comme on peut le voir sur les photos reçues par la chaine américaine, il est difficile de s’imaginer qu’un VUS se retrouve sous les débris.

«J’ai eu un pincement au cœur en voyant la scène», dit-elle.

Lorsque l’équipe de nettoyage s’est mise au travail, des travailleurs ont aperçu les restants du VUS de 18 ans, explique Mme Scheuring.

«C’est mon principal moyen de transport et là je me dis que je n’ai plus d’automobile. Elle n’avait pas de valeur monétaire, mais elle avait une énorme valeur sentimentale», conclut Mme Scheuring.