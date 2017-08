7 bonnes raisons d'aller à Baie-Saint-Paul

Protégée au creux de sa vallée et lovée entre des sommets émeraude, la ville de Baie-Saint-Paul se fait tour à tour festive, artistique, active et apaisante. En train ou en voiture, les chemins pour s'y rendre sont aussi bucoliques que son centre-ville, que l'on surnomme le paradis des artistes.

1. Déguster des produits du terroir sur la plus belle terrasse de la ville

Le restaurant bistro Le Mouton Noir peut se vanter de plusieurs belles choses: être le bistro possédant la plus belle terrasse de Baie-Saint-Paul (aux abords de la jolie rivière Gouffre), avoir longtemps servi de quartier général aux fondateurs du Cirque du Soleil et proposer un menu simple et divin, imaginé par le chef Thierry Ferré, mettant en valeur les produits du terroir.

www.moutonnoirresto.com

2. Célébrer la musique au festival Le Festif!

Depuis 2009, les jeunes et dynamiques fondateurs du Festif! se font une joie et un devoir de concocter un festival rempli de découvertes, de spectacles-surprises et de parfaits moments musicaux. Authentique, respectueux (de la nature, de l'environnement, de la musique, des gens), intime et franchement unique, l'événement est rapidement devenu un incontournable à vivre à Baie-Saint-Paul. Alors que l'édition de juillet dernier fut un immense succès, les dates de la 9e édition ont déjà été annoncées: 19 au 22 juillet 2018. Petit conseil, procurez-vous rapidement des billets.

lefestif.ca

3. Faire un pique-nique en plein air

Quelle belle idée que les paniers pique-nique tout préparés de la boulangerie-café À Chacun Son Pain! Parce qu'un séjour à Baie-Saint-Paul ne saurait être parfait sans un pique-nique en plein air, on opte pour l'une des quatre suggestions de panier rempli de produits locaux (fromages, baguette, mousses et pâtés divers, fruits...). Idéal pour un pique-nique sur la plage ou après une randonnée menant au sommet du mont du Lac des Cygnes dans le parc national des Grands-Jardins voisin de la ville.

achacunsonpain.ca

4. Kayak, planche à pagaie et balade sur la plage

Du kayak, de la planche à pagaie ou encore de la descente de rivière tranquille en chambre à air; ce ne sont pas les activités sur l'eau qui manquent à Baie-Saint-Paul. Il faut aussi se balader sur la plage aux paysages de carte postale et, prudemment à marée basse, tenter d'atteindre la pointe boueuse saluant le fleuve Saint-Laurent. Quant au petit Boisé du Quai, on se promène en amoureux ou en compagnie d'un guide dans son sentier ornithologique aménagé.

5. Déambuler sur la rue Saint-Jean-Baptiste

Bordée de ces galeries d'art faisant la renommée de Baie-Saint-Paul, de restaurants, du Saint-Pub-MicroBrasserie Charlevoix, de boutiques d'artisanat et de nombreuses maisons plus que centenaires, la rue principale attire chaque année des milliers de touristes venus «chouenner» (expression locale signifiant déambuler, flâner, faire les boutiques, manger et boire un verre tranquillement) au cœur de la ville.

6. Le trajet en train pour s'y rendre

Le bonheur, c'est de pouvoir voyager tout en profitant du paysage grandiose sans avoir à se soucier de la conduite et du stationnement. C'est exactement ce que propose le nouveau Train de Charlevoix qui parcourt les quelque 125 km reliant la ville de Québec à La Malbaie. La balade panoramique est parsemée de sept arrêts dans tout autant de villes et de villages côtiers. Pour se rendre à Baie-Saint-Paul, il faut compter 2h15 de route tranquille (le train roulant tout doucement) longeant le fleuve Saint-Laurent. Des grignotines et des boissons sont offertes à bord.

De Montréal, il faut prendre un train Via Rail jusqu'à la gare de Québec, emprunter la navette PLUMobile menant au parc de la Chute-Montmorency puis prendre place à bord du Train de Charlevoix.

traindecharlevoix.com

7. Dormir à l'Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix

Séjourner à l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix est une expérience en soi. Situé à littéralement deux pas de la gare, l'établissement propose des chambres douillettes au décor champêtre et stylé. Un spa nordique, une piscine extérieure chauffée, des jardins, une ferme, deux restaurants (Les Labours et Le Bercail) proposant une cuisine du terroir ainsi qu'un centre d'entraînement font aussi le bonheur des invités.

On y propose, en période estivale, une journée thématique pour chaque jour de la semaine: marché public, relaxation, contes et légendes, sportive, plein air, piscine, art et culture.

Divers ateliers, activités et forfaits viennent s'ajouter à l'offre de cet hôtel misant sur le développement durable (jardins, ruches, géothermie, récupération des eaux de pluie...).

Une bien belle adresse.

www.legermainhotels.com/fr/charlevoix

- Pour planifier un séjour à Baie-Saint-Paul: destinationbaiestpaul.com/fr