Attaquée par un hippopotame, elle meurt dans les bras de son fils

Une grand-mère de 75 ans, originaire du Michigan, est décédée après avoir été attaquée par un hippopotame, lors d’un safari.

Carol Kirken, une activiste de longue date et une philanthrope appréciée de sa communauté, effectuait un safari en Tanzanie lorsqu’un hippopotame l’a attaqué, a rapporté le Miami Herald.

Selon National Geographic, les hippopotames sont les mammifères les plus dangereux en Afrique. Ils sont imprévisibles et très agressifs. Les mâles dominants peuvent peser plus de 6000 livres.

La grand-mère, qui faisait ce voyage avec toute sa famille, est morte dans les bras de son fils.

Modetz Funeral Homes

«Notre chère Carol Kirken est décédée en Tanzanie le 5 août. Elle passait ses vacances annuelles avec des membres de la famille pour un safari africain. Ayant passé les 75 ans, elle allait résolument vers les 100 ans. Et elle aurait certainement réussi, si cet accident n’était pas survenu. Carol est morte rapidement dans les bras de son fils Robert. Nous sommes choqués et attristés par son départ anticipé de nos vies», ont écrit ses proches dans sa nécrologie.