Catherine Deneuve et Catherine Frot, un duo de choc dans «Sage femme»

Quel plaisir de voir Catherine Deneuve et Catherine Frot se donner la réplique.

Le sujet de ce long métrage humain et sensible de Martin Provost («Séraphine») aurait facilement pu tomber dans le lieu commun ou dans le sirupeux, mais il n’en est rien.

Porté par les deux grandes interprètes, «Sage femme» est l’histoire de Claire (Catherine Frot), sage femme de son métier et femme menant une existence rangée (d’où le double sens du titre) entre son emploi et une vie personnelle dans laquelle elle n’a que son fils, Simon (Quentin Dolmaire), étudiant en médecine.

Un jour, Béatrice (Catherine Deneuve) débarque sans crier gare. Au fur et à mesure des 117 minutes, on apprend qu’elle n’est autre que l’ancienne maîtresse du père de Claire, qui s’est suicidé après son départ. La relation entre les deux femmes est donc houleuse au départ, jusqu’à ce que Béatrice explique la raison de son retour. Au contact de Béatrice, femme fantasque, gourmande, joueuse et excentrique, Claire se détend peu à peu. Elle entame une liaison amoureuse avec Paul (Olivier Gourmet), le fils de son ancien voisin, camionneur, qui contribue également à la dérider.

Plutôt que de jouer sur ce qui sépare les deux femmes, Martin Provost filme habilement leur portrait en insistant sur leurs ressemblances. Les dialogues, surtout ceux de Catherine Deneuve, prennent souvent la forme de confidences tandis que les scènes de la maternité dans laquelle Claire officie et dont la fermeture est imminente confèrent une dimension supplémentaire à cette femme qui ne pourrait être, sans cela, qu’unidimensionnelle.

L’état de santé de Béatrice se dégrade, permettant alors à Martin Provost de creuser encore plus l’humanité – avec les qualités et les défauts – de ces deux personnages féminins parfaitement nuancés. La quête du bonheur est également au centre de «Sage femme», le bonheur dans ce qu’il a de plus simple, de plus vrai, la rencontre de personnes qui, peu à peu, apprennent à se montrer sans fard.

Note: 3,5 sur 5