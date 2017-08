De très bons acteurs dans «The Glass Castle»

Cette adaptation de l’autobiographie de Jeannette Walls met en vedette Brie Larson, Woody Harrelson et Naomi Watts.

Le sujet de parents qui élèvent leurs enfants hors du système n’est pas nouveau, l’excellent «Capitaine Fantastique» avec Viggo Mortensen nous montrait un père et ses six jeunes pris dans le tourment de la mort d’une femme, une mère. Mais, alors que «Capitaine Fantastique» montrait un univers familial et éducatif somme toute idyllique, «The Glass House» se concentre sur le côté sombre du sujet.

Jeannette Walls, chroniqueuse au magazine «New York» en 1989 lorsque s’ouvre le long métrage, a eu une enfance pour le moins étrange. Son père, Rex (Woody Harrelson, excellent) est un homme fantasque, visiblement intelligent, qui a décidé de vivre totalement en marge du système. Sa mère, Rose Mary (Naomi Watts, parfaite) est une peintre plus intéressée par ses natures mortes que par le fait de faire cuire des saucisses pour nourrir ses enfants. C’est d’ailleurs lorsque Jeannette (petite, elle est jouée de manière extrêmement juste par Chandler Head, puis quelques années plus tard par Ella Anderson, tout aussi bonne) tente de préparer le repas qu’elle se brûle gravement au point de conserver une immense cicatrice sur le torse.

Cet incident n’est que le premier d’une longue série de la vie de la fillette qui, adolescente, mettra tout en œuvre pour sortir de cet univers qu’elle juge malsain. «The Glass Castle», en suivant de près la relation entre le père et la fille, fait état des bons moments comme des mauvais, même si le scénario de Destin Daniel Cretton (également réalisateur du long métrage de 127 minutes) et d’Andrew Lanham a tendance à rassembler ces deux catégories d’événements pour mieux les mettre en opposition. Il en résulte donc, de temps à autre, une impression de surcharge, voire de caricature. De même, l’alcoolisme de Rex et ses causes sont brossés à trop grands coups de pinceau pour qu’on adhère totalement à cette proposition.

Oui, «The Glass Castle» comporte des moments extrêmement émouvants et l’on se surprend parfois à avoir la gorge nouée. Oui, «The Glass Castle» soulève habilement des questionnements sur la fine ligne qui sépare éducation et mode de vie anticonformistes et maltraitance. Oui, les acteurs sont tous très bons, même si la Brie Larson de 1989 est peut-être un peu trop rigide pour qu’on s’identifie tout à fait à elle.

Mais on aurait aimé que Destin Daniel Cretton fasse dans la demi-teinte, fouille un peu plus le personnage de la mère qu’on devine fort intéressante au vu des images d’archives qui suivent le générique de fin.

Note: 3 sur 5