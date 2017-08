Des internautes outrés par une photo du garçon de Kim Kardashian

Kim Kardashian a positionné son fils Saint face à la route dans son siège bébé placé dans sa voiture et ça n’a pas plu à certains internautes qui lui ont fait savoir qu’à son âge (20 mois), il faut installer le siège bébé dos à la route.

Sur les réseaux sociaux, ils s’en sont donnés à cœur joie. « Il doit être dos à la route. L’ossification des vertèbres ne se fait pas avant les 4-6 ans. Un bébé d’1 an peut se faire une décapitation interne en cas d’accident, ce qui est presque toujours fatal. S’il vous plaît, mettez vos enfants dos à la route », a publié un internaute.

Un autre a publié : « Écoute, je n’essaye pas de juger ou quoi que ce soit. Aucune mère n’est parfaite et on fait toutes des erreurs. Mais clairement, il n’est pas dans le bon sens. De maman à maman, s’il te plaît mets-le dos à la route jusqu’à ce qu’il ait 2 ans. Avec tous les paparazzi qui vous suivent tout le temps, tu as un plus grand risque d’accident. Ne prends pas le risque d’une décapitation interne ou d’une quelconque blessure si tu peux l’éviter ! ».

Kim Kardashian n’a que peu goûté ces critiques et leur a répondu dans une vidéo que son fils pèse maintenant assez lourd pour être placé face à la route. « Donc j’ai pris une photo de Saint et il était assis face à la route et donc on me dit qu’à son âge il doit être de dos. Ce que les gens ne savent pas, c’est que Saint a maintenant le poids et la taille requises pour faire face à la route. Saint pèse en fait plus que North (qui a 4 ans), si vous pouvez le croire... C’est fou ! », a-t-elle déclaré.