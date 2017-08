Des visées à l’étranger pour «Footloose» et «Mary Poppins»

Alors que «Footloose», le succès estival, vient de se terminer à Montréal, les auditions pour «Fame» - la comédie musicale qui sera présentée à l’été 2018 – commenceront bientôt.

Serge Postigo, qui en signe la mise en scène, l’adaptation et la traduction, n’a pas fini de savourer un spectacle qu’il planche déjà sur l’autre! Ravi, le metteur en scène et comédien est bien en selle pour les prochains mois, qui s’annoncent chargés. D’autant plus qu’il fera la navette entre le Québec et la France pour être auprès des siens.

Tout ce que touche Serge Postigo se transforme en succès. La comédie musicale «Mary Poppins», qu’il a mise en scène, traduite et adaptée, sera de retour au Théâtre St-Denis en décembre prochain. «Footloose», qui est un triomphe, prendra fin le 5 août au Théâtre St-Denis. Il a de quoi être enchanté, le monsieur!

À ce sujet, le principal intéressé relate qu’il y a autre chose de prévu au Québec pour «Footloose», mais qu’il ne peut pas l’annoncer maintenant. En plus, avec le succès que connaissent les comédies musicales dans le monde, les visées à l’étranger sont dans les plans. «On est en train de négocier et d’évaluer les possibilités de présenter «Footloose» et «Mary Poppins» à l’étranger.» Si ça se concrétise, ça serait la première fois que des spectacles que Serge Postigo a mis en scène verraient le jour à l’extérieur du Québec.

Un metteur en scène aux petits soins

L’appel de candidatures pour auditionner pour «Fame», le nouveau show de l’été 2018, vient tout juste de se terminer, et Serge Postigo rencontrera bientôt les gens sélectionnés en audition. «On a reçu des dizaines et des dizaines de candidatures. «Mary Poppins» et «Footloose» contribuent au fait que les gens ont envie de participer à ce genre de spectacle. On sent qu’il y a un engouement et on en est vraiment heureux.»

Comme toujours, l’approche du metteur en scène n’est jamais inspirée du film. «Je monte la comédie musicale de A à Z; c’est moi qui la traduis et qui l’adapte. Je suis là-dedans en ce moment. Je suis dans la période où je lis et relis, et des images montent en moi.»

Lorsque Serge Postigo fait passer des auditions, il ne veut surtout pas jouer la carte du metteur en scène bête et renfrogné. «Les commentaires que j’ai par rapport aux auditions que je fais passer sont extrêmement élogieux parce que je fais tout pour que la personne soit le plus à l’aise possible. Je passe de 15 à 20 minutes par personne. Des fois, ça arrive qu’au bout d’une minute on se rend compte que, du point de vue vocal, la personne n’est pas outillée pour le rôle. Ce n’est pas grave. Je reste quand même de 15 à 20 minutes avec la personne à la diriger pour que son expérience d’audition soit constructive et agréable. C’est sûr que ce n’est jamais le fun de se faire dire non, mais au moins l’expérience aura été agréable.»

Quand on lui demande si sa conjointe, la comédienne Karine Belly, auditionnera, il répond: «Peut-être que cette année elle ne passera pas l’audition pour «Fame», mais elle la passera probablement pour le show d’après. C’est plutôt une question d’horaire que de casting. Tous les gens qui jouent dans mes shows passent une audition, parce que je ne rendrais service à personne si je donnais un rôle à quelqu’un parce que c’est un ami ou que je l’aime beaucoup, ou parce que c’est ma blonde. Si je suis sûr que telle personne va être bonne dans tel rôle, à ce moment-là, confronter mes certitudes à une audition ne devrait pas me faire peur.»

Par ailleurs, l’artiste s’affaire aussi au nouveau spectacle du quatuor vocal QW4RTZ, qu’on verra à l’automne 2017 et dont il est l’auteur et metteur en scène. «On s’aime beaucoup tous les cinq et on travaille bien ensemble. Quand on a commencé notre collaboration, les gars avaient des jobs de jour et ils n’avaient pas fait de spectacles avant. Là, c’est le troisième show qu’on fait. Les gens les connaissent. Je suis très fier d’eux.»

Et le comédien dans tout ça?

Force est d’admettre, en regardant les projets de Serge Postigo, que le metteur en scène est de plus en plus présent. Toutefois, la place du comédien est toujours là. «C’est sûr que la mise en scène prend beaucoup de place. Ça demande plus d’un an de travail pour faire une mise en scène. Jouer un rôle pour un acteur, c’est beaucoup moins prenant. Je continue tout de même à jouer. À Noël dernier, j’ai joué M. Banks dans

«Mary Poppins». En ce moment, je tourne dans «Ruptures» jusqu’en octobre (NDLR: Son personnage de l’inspecteur Alain Grimard va prendre plus d’importance). Je viens de tourner dans le film «La Bolduc»; j’y joue le gérant qui découvre La Bolduc. J’ai aussi des projets au théâtre qui s’en viennent, dans lesquels je vais jouer.»

Entre le Québec et la France

Serge est papa de trois beaux enfants, et son aîné, Thomas, issu de sa relation avec l’animatrice et comédienne Marina Orsini, a 15 ans. Contrairement à ses parents, l’adolescent n’aspire pas à une carrière d’acteur. «Thomas a envie d’être youtubeur. Son idole est PewDiePie. Thomas a sa chaîne YouTube et fait ses montages vidéos.» Le père n’est pas déçu par cet intérêt. «C’est super: mon fils crée. Peu importe la job qu’il va choisir, que ce soit youtubeur, acteur ou électricien, du moment que ça le passionne et qu’il s’épanouit là-dedans, je vais l’encourager.»

Valentin et Scarlett, les deux autres enfants qu’il a eus avec sa compagne, Karine Belly, ont respectivement 3 ans et 21 mois. Quand on lui demande ce que cette seconde paternité survenue plus tard lui a appris, il raconte: «Je pense que chaque enfant nous apprend des choses différentes. Honnêtement, je ne peux pas dire ce que cette deuxième paternité m’a appris. C’est sûr que d’avoir des enfants de 3 ans et 21 mois à 48 ans, ça a des avantages. Les choses sont davantage prises en perspective. J’ai eu Thomas à 33 ans; je n’étais pas le même homme qu’aujourd’hui à 48 ans. Je n’ai pas la même attitude face à la vie, face à mes enfants. J’ai vieilli, mûri. Chaque enfant apporte son lot d’apprentissages. Mes trois enfants, je les adore. Je suis un papa gâté.»

Sa blonde sera en tournée théâtrale à travers toute la France de septembre 2017 à février 2018 dans «Colombo» — pièce qu’elle a jouée à Paris de septembre 2016 à mars dernier et qui reprend la route —, alors Scarlett et Valentin suivront leur maman. «Moi, je serai deux semaines au Québec avec mon grand (Thomas) et 10 jours en France, en alternance, jusqu’en février pour qu’on ne soit pas séparés les uns des autres trop longtemps. C’est notre réalité, à Karine et moi. Comme l’école commence à l’âge de trois ans en France, Valentin va commencer là-bas. On a une maison à Paris et on l’a inscrit à l’école de notre quartier. Il a hâte!»