La famille de Natalie Choquette unie par l’amour et la musique

Dans la maison de Natalie Choquette règnent l’humour, la chaleur humaine et une certaine force tranquille. À Éléonore, 20 ans, et Ariane, 17 ans, qui habitent toujours avec leur mère, s’étaient jointes l’aînée de Natalie, Florence K , ainsi qu’Alice, 11 ans, la fille de cette dernière. Un clan de femmes et de jeunes filles, qui éprouvent les unes envers les autres un profond amour.

Natalie Choquette, vos trois filles vivent unbel épanouissement.

Natalie Choquette: C’est le rêve de toute mère. Peu importe le domaine dans lequel nos enfants choisissent d’évoluer, tout ce que nous voulons, c’est qu’ils soient heureux.

Éléonore nous a dit un peu plus tôt que vous étiez la «meilleure maman du monde», qu’elle n’aurait pas pu avoir meilleure mère, que vous l’avez toujours encouragée et protégée.

Éléonore Lagacé: C’est aussi la femme avec le plus grand coeur que je connaisse, et elle nous aime tellement, ses enfants et ses petits-enfants!

Natalie, quel effet ça vous fait d’entendre ces compliments?

Natalie: Ça me fait un petit velours! Moi, j’ai toujours rêvé d’avoir une maison remplie de musique, d’amour et de joie, et c’est ce que j’ai. C’est sûr qu’il y a parfois des différends, mais nous sommes capables d’en parler. Puis quand j’entends ma fille Éléonore dire ça, je me dis qu’elle agira de la même façon avec ses propres enfants.

Et vous-même, comment vous décririez-vous en tant que mère?

Natalie: J’ai fait du mieux que je pouvais, avec les connaissances et le bagage que j’ai. Je les ai simplement toujours aimées. Il faut encadrer ses enfants, mais de loin. Ce qui ne m’empêche pas de dire ce que je pense et d’exprimer mes désaccords.

Selon vous, y a-t-il des trucs pour que règnent une telle harmonie et une telle complicité entre une mère et ses filles?

Natalie: Il faut deviner son enfant. Cela dit, avec Florence, elle était ma première — et je ne fais pas exception à la règle —, j’étais en apprentissage du rôle de maman. D’autant plus que j’étais très jeune lorsque je l’ai eue, mais je l’ai toujours aimée. Il y a plein d’amour dans notre famille.

Florence, vous avez un père différent de celui de vos deux soeurs, Hany Khoriaty, qui est également musicien. Comment était-ce de grandir au sein du clan Choquette?

Florence K: C’est drôle, parce qu’il y a une partie de mon enfance qui n’a rien à voir avec celle de mes soeurs. Premièrement, un côté de ma famille est libanais. Deuxièmement, ma mère a été avec mon père pendant 13 ans et, à ce moment-là, elle n’était pas du tout au même point de sa trajectoire; elle était en train de construire sa carrière. Elle prenait tous les contrats possibles. Elle a chanté dans beaucoup de restos, elle donnait des spectacles de musique contemporaine dans les parcs. D’ailleurs, pour l’un de ces spectacles, elle m’avait un jour emprunté une Barbie! (rires)

Vraiment!

Florence K: Elle a chanté dans tellement de mariages et de funérailles. Le samedi, elle m’emmenait avec elle, et elle pouvait faire des prestations dans six ou sept mariages d’affilée. Tout cela en continuant à donner des cours de chant et de piano.

En tant qu’enfant d’une première union, vous êtes-vous déjà sentie un peu à part?

Florence K: Non. Éléonore et Ariane sont mes soeurs. À la naissance d’Éléonore, j’avais 14 ans; à celle d’Ariane, j’en avais 17. Ma mère était au sommet de sa carrière, alors je les ai beaucoup gardées. Elles étaient quasiment comme mes bébés!

En outre, Natalie, vous aviez l’aide de votre mère, n’est-ce pas?

Natalie: Ma mère, qui habite à l’étage, a toujours été là pour nous. Elle m’a beaucoup aidée lorsque j’étais en tournée en veillant sur mes enfants.

Florence, vous êtes devenue mère vous aussi. On imagine que Natalie vous a apporté son soutien, tout comme vos soeurs?

Florence K: Oui. La relation qu’Éléonore et Ariane ont avec ma fille, Alice, qui a 11 ans, me fascine. En fait, Ariane et Alice sont davantage comme deux soeurs. (sourire) Elles n’ont que six ans de différence. Éléonore, Ariane et moi, nous nous rejoignons toutes. Nous sommes des soeurs. Puis Natalie a été pour moi la mère, la personne la plus aimante du monde! Aujourd’hui, je ne pourrais pas connaître la carrière que j’ai si elle n’était pas là.

Que voulez-vous dire?

Florence K: Je suis la chef d’une famille monoparentale, et ma mère est vraiment l’autre parent de ma fille. Alice connaît autant la maison de ma mère que l’endroit où nous habitons. Et mes soeurs m’aident aussi énormément avec elle. Ça n’a pas de prix. Tout cela a créé entre nous toutes des liens très forts.

Ariane: Je suis d’accord avec Florence. J’ai eu une enfance tellement heureuse et j’ai tellement été bien entourée.

Outre vos liens familiaux, il y a la passion pour la musique qui vous unit...

Éléonore: Lorsque ma mère et mon père habitaient ensemble, ce qu’ils auront fait pendant 13 ans, il y avait tout le temps de la musique dans l’une des pièces de la maison. Mon père est lui-même musicien et professeur de musique.

Natalie, votre petite-fille Alice joue de la guitare et chante très bien, mais elle se distingue par l’un de ses talents. Quel est-il?

Natalie: Elle est bonne en mathématiques, contrairement à nous toutes. Alice rêve de devenir biologiste marine. Je pense qu’avec des enfants, il faut tenter de deviner leurs intérêts, être à l’écoute. Alors, j’ai toujours essayé de leur offrir différents cours parascolaires. Puis il faut accompagner ses enfants.

Ce que vous avez réussi à faire...

Natalie: Peu importe la passion du jour de ses enfants, il faut les accompagner, un peu comme les «hockey moms». En tant que parent, investir de son temps de cette façon et dans des cours parascolaires, c’est, selon moi, le meilleur investissement qu’on puisse faire. Je pense que c’est mieux de laisser ce genre d’héritage à ses enfants que de l’argent. Alors, je leur ai offert la culture, les voyages, etc. L’important pour moi, c’est qu’elles aient des outils pour se débrouiller dans la vie.

Éléonore, au-delà de votre succès dans «Footloose», vous étudiez le chant classique à l’Université McGill. Vous amorcerez sous peu votre deuxième année. Avez-vous l’intention de poursuivre vos études?

Éléonore: Je prends tout au jour le jour. Parce que j’ai beaucoup de projets personnels. J’écris énormément de chansons, paroles et musique. Par contre, je ne suis pas encore prête à les faire entendre, même pas à ma mère ou à Florence. Je veux qu’elles soient parfaites. La seule qui a entendu les six que j’ai plus ou moins complétées jusqu’à maintenant, c’est ma soeur Ariane.

Natalie présente toujours ses shows pour adultes et pour enfants. Suivez-la à nataliechoquette.ca. Elle nous réserve aussi de nouveaux romans pour enfants et un livre-disque, avec la maison d’édition Dominique et compagnie. En octobre sera lancé «Lili Blues», le premier roman de Florence, qui continuera d’animer «Ici Florence», à Ici Musique, Cet automne. Bientôt sortira un album hommage à Harry Belafonte, pour lequel Ariane est choriste.