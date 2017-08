«Lâchés lousses»: du «slapstick» à l’américaine... sous hypnose

Charles Lafortune et Messmer ont complété le tournage des 10 épisodes de «Lâchés lousses», la nouvelle variété qu’ils présenteront en septembre à TVA.

Proposant des jeux en équipe et des défis cocasses sous hypnose, l’émission s’inspire d’une recette qui a fait ses preuves aux États-Unis.

«C’est un show qui reprend toute la tradition du "slapstick" à l’américaine, de la tarte à la crème, du barbouillage, des affaires qu’on ne peut pas faire et qui ne se disent pas», précise l’animateur Charles Lafortune.

Ce ne sont pas les idées farfelues qui ont manqué sur le plateau de l’émission enregistrée devant un public bon joueur.

«Quand tu dis à la salle "bon, on vous a tous fourni des ponchos en plastique et on vous recommande de les mettre maintenant", tu vois toute la salle mettre les ponchos avec capuchon parce que ça va revoler de partout. On a lancé des pizzas dans la foule... Y’a rien qu’on n’a pas fait», assure l’animateur.

Éventails de concurrents

Au terme d’auditions très courues tenues en avril dernier à Montréal et Québec, 40 candidats ont été choisis parmi 1200 personnes qui se sont présentées. Et ils représentent bien la province.

«Ils sont de tous les groupes d’âge, de partout au Québec, de "background" super différent: un gars de "shop", une infirmière, une femme col bleu - col blanc, une fille dans l’armée, une plongeuse sous-marine...», détaille Charles Lafortune.

Le taux de réceptivité à la technique déployée par Messmer s’est élevé à un peu plus de 10 % en auditions, notamment grâce à la présence de plusieurs de ses admirateurs.

«Il y en a eu un peu plus de 120 réceptifs, parce que les gens avaient envie d’être là... Y’en a beaucoup qui étaient mes fans et qui voulaient vivre l’expérience télé», précise l’hypnotiseur.

Un nain perdu!

Afin de se partager une cagnotte de quelque 25 000 $, les candidats choisis ont dû accomplir des tâches originales qui ont été «programmées» en eux.

«Toutes les aventures, ils les font en équipe, explique Messmer. Des fois, ça va être une chaîne de montage comme peinturer des nains de jardin. Y’en a un qui va peinturer les pantalons, l’autre la chemise, l’autre doit aller porter le nain sur la table.»

Pour Charles Lafortune, il est important de préciser que même si on rit et on relève des défis, «Lâchés lousses» n’est pas un jeu.

«C’est un variété. Y’a rien d’objectif là-dedans. Le gars qui va porter les nains de jardin sur la table, Messmer l’a programmé pour qu’ils soient super glissants et il les échappe par terre. Chaque fois, il crie "On a perdu un nain!"»

«Lâchés lousses» débarquera en ondes le mardi 12 septembre à 19 heures, sur les ondes de TVA.