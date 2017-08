«Landline» et ses secrets de famille

Comédie dramatique aux très bons acteurs – Jenny Slate, Abby Quinn, John Turturro, Edie Falco –, «Landline» a néanmoins du mal à lever.

Lorsque Gillian Robespierre («Obvious Child») décide de filmer 1995, cela donne une comédie aux doux accents de nostalgie. Une Hillary Clinton en rose bonbon – et une savoureuse réplique sur le chic de la tenue décidément bien démodée – ou quelques chansons soigneusement sélectionnées pour les souvenirs qu’ils évoquent constituent les clins d’œil qu’adresse la cinéaste et scénariste au public.

L’histoire est celle des quatre membres d’une famille new-yorkaise et de leurs peines de cœur. Dana (Jenny Slate), l’aînée, est en couple avec Ben (Jay Duplass), son fiancé. La cadette, Ali (Abby Quinn), est au secondaire et semble sur une pente bien dangereuse puisqu’elle consomme régulièrement de la cocaïne.

La mère, Pat (Edie Falco), est une femme de tête tandis qu’Alan (John Turturro), le père, auteur de slogans publicitaires, est un homme doux et effacé. Or, un soir, Ali tombe sur une série de poèmes érotiques écrits par son paternel à une autre femme. Au même moment, comme pour mettre en évidence le lien entre les générations, Dana a une liaison torride avec Nate (Finn Wittrock), un ancien copain d’université.

La manière dont chaque membre de la famille appréhende la situation est, évidemment, différente, mais cela n’empêche nullement la réalisatrice de livrer un message sur la cohésion familiale et la manière qu’ont les problèmes de se régler d’eux-mêmes.

Les acteurs sont tous très bons. Jenny Slate, que l’on connaît surtout pour ses doublages de personnages de dessins animés (de «Zootopia» à «Despicable Me 3») incarne ici une jeune femme résolument de son époque qui cherche d’abord et avant tout à trouver sa voie, même si cela inclut le fait d’effectuer quelques faux pas. En adolescente qui, elle aussi, se cherche, avec moult jurons et un humour caustique, Abby Quinn fait un excellent travail et devient le personnage auquel on s’identifie le plus facilement. Le couple formé par John Turturro et Edie Falco est aussi convaincant.

C’est quand arrive la conclusion de ce film indépendant de 93 minutes qu’on se demande pourquoi on reste sur sa faim. L’humour est là, la nostalgie aussi, mais il manque un lien pour resserrer le scénario et donner une efficacité à certaines scènes qui auraient bénéficié d’un bon punch.

Note: 3 sur 5