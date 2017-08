Les tatoueurs s’activent au Festival Ink ‘n Road

200 artistes tatoueurs de partout dans le monde ont envahi les 200 000 pieds carrés du Centre des Congrès de Lévis pour le Festival Ink ‘N Road en fin de semaine.

Il y aura donc des motocross, des voitures anciennes et de l’encre, beaucoup d’encre.

70% des artistes présents sont originaire de la province, mais pour plusieurs le voyage était un peu plus long. C’est le cas de Max venu tout droit de la Martinique pour mettre en avant le tatouage polynésien.

Des tatoueurs font tourner les têtes plus que d’autres. C’est le cas entre autres d’Amy-Lee Gosselin et Karl Roy qui ont fait la manchette au printemps dernier avec leurs tatouages aux yeux. Ils attirent plusieurs curieux.

L’engouement pour le tatouage se fait sentir de plus en plus. L’an dernier l’événement avait attiré plus de 6000 personnes. Cette année, le nombre de visiteurs aurait presque doublé selon l’organisation. Les artistes tatoueurs seront à l’œuvre ce soir jusqu’à minuit et demain toute la journée. Le Festival Ink ‘n Road risque décidément de laisser sa trace au Québec.