Plusieurs attraits touristiques pour les Clinton

La famille Clinton sera en vacances dès dimanche dans les Cantons de l'Est, et ils ont l'embarras du choix pour ce qui est des activités.

Comme la région déborde d'activités intéressantes, il est difficile de savoir par quoi ils seront séduits, surtout que leur itinéraire est gardé secret par mesure de sécurité.

«North Hatley, c'est un joyau! Ça a le charme du village, c'est le fait que ce soit pas très grand, les gens se connaissent. Il y a vraiment une atmosphère de communauté», explique Danie Béliveau, de Tourisme Cantons-de-l'Est.

North Hatley s'anime en été. Des visiteurs de partout au Québec, et même d'ailleurs, viennent découvrir la région et les activités ne manquent pas: la fromagerie La Station, à Compton; le parcours nocturne illuminé Foresta Lumina, à Coaticook; le bateau Grand Cru et ses repas gastronomiques sur le lac Memphrémagog; ou le train touristique Orford Express, à Magog, par exemple.

Le Domaine Bergeville, à deux pas du centre du village de North Hatley, pourrait accueillir la famille Clinton la semaine prochaine. Le vignoble a d'ailleurs été approché par le Manoir Hovey.

«Le concierge du Manoir Hovey est passé et demandais si on était disponibles la semaine prochaine. Mais ce serait vraiment une question de dernière minute. Et si c'était le cas, les Clinton viendraient faire une visite et fort probablement déguster nos vins», explique Ève Rainville, copropriétaire du vignoble.

Et, bien entendu, les Clinton pourront profiter de l'hospitalité et du professionnalisme du personnel du Manoir Hovey. Membre de l’association française de prestige Relais & Châteaux, le Manoir Hovey est listé deuxième meilleur hôtel de villégiature au Canada par le magazine Travel + Leisure.

Invitée par la romancière Louise Penny, qui réside dans la région, la famille Clinton va séjourner pendant une semaine au Manoir Hovey.