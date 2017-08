Steven Soderbergh à la reconquête d’Hollywood

Après avoir pris sa retraite du cinéma en 2013, Steven Soderbergh s’est laissé tenter par des productions télévisées, signant l’excellent téléfilm «Behind the Candelabra» puis la série «The Knick».

Aujourd’hui, il revient en force, entraînant dans son sillage Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Hilary Swank et... Daniel Craig!

Il dit avoir reçu le scénario de «Le destin des Logan», signé Rebecca Blunt, une jeune inconnue qui en est à sa première œuvre et amie du cinéaste et de sa femme, pendant le tournage de «Magic Mike XXL», suite dont il était le producteur.

Il a été immédiatement conquis, offrant d’office l’un des deux rôles principaux à Channing Tatum.

«Le destin des Logan», c’est l’histoire d’une fratrie - Jimmy (Channing Tatum), Clyde (Adam Driver) et Mellie (Riley Keough) Logan - qui décide de cambrioler le circuit automobile de Charlotte, en Caroline du Nord.

Ils embauchent Joe Bang (Daniel Craig) afin de les aider à s’introduire dans le système souterrain de l’envoi et de la gestion de l’argent. Or, comble de malheur, la date qu’ils ont choisie pour leur casse est également celle de la course Coca-Cola 600, l’événement le plus couru du NASCAR.

Et, évidemment, le FBI, en la personne de Sarah Grayson (Hilary Swank), ne tarde pas à être à leurs trousses.

Le cinéaste voit «Le destin des Logan» comme l’antithèse de «L’inconnu de Las Vegas».

«C’est une sorte de cousin éloigné de la série des «Ocean’s», mais c’est également une inversion totale dans la mesure où les personnages n’ont pas d’argent et aucun accès à de la technologie. Ils sont en situation économique précaire et quelques sacs de billets de banque peuvent vraiment changer leur vie.»

«J’aime aussi le fait que, lorsque le film débute, ces personnages ne sont pas des criminels. Contrairement au groupe de Danny Ocean, Jimmy Logan et son équipe doivent apprendre leur boulot sur le tas. C’est le genre d’histoire de laquelle je suis suffisamment proche pour être à l’aise, mais qui est suffisamment originale pour me titiller», écrit Steven Soderbergh dans les documents remis aux journalistes à l’approche de la sortie du long métrage.

Vroum, vroum...

Pour «Le destin des Logan» - que le réalisateur décrit comme «le film que j’ai toujours rêvé de faire» - la collaboration de l’ensemble de l’organisation des courses NASCAR a été indispensable... et appréciée puisque des coureurs automobiles ont obtenu de petits rôles de figuration (les amateurs du sport reconnaîtront Ryan Blaney, Brad Keselowski, Joey Logano, Carl Edwards, Kyle Busch et Kyle Larson).

Ainsi, Steven Soderbergh, les acteurs et toute l’équipe technique ont pu filmer des scènes de courses sur le circuit de Concord en Caroline du Nord. Les scènes les plus époustouflantes ont, elles, été filmées sur le circuit d’Atlanta, le cinéaste se trouvant dans le fauteuil du passager d’une Porsche Cayenne à 177 km/h!

«Pour l’une des scènes, la voiture devait frapper un mur et tourner sur elle-même alors que deux autres véhicules passaient à côté en la frôlant. Nous avons fait six prises et, lorsque nous avons fini, j’ai regardé les marques de pneus. Elles étaient toutes superposées [ce qui signifie que les chauffeurs] ont tapé le même endroit, ont effectué le même tête-à-queue, à la même vitesse, six fois de suite, de manière rigoureusement identique. C’est fou!»

En guerre avec les studios!

«Le destin des Logan» fait du bruit avant même sa sortie, Steven Soderberg ayant déclaré la guerre aux studios, dont il fustige la mainmise sur l’ensemble du processus créatif et promotionnel des films.

Au cours d’un entretien avec le «New York Times», le réalisateur et producteur a détaillé la manière dont il était parvenu, avec ce long métrage, à s’affranchir des circuits de production et de distribution traditionnels.

«La question de départ est la suivante: ‘Peut-on faire la même chose que les studios en termes de distribution, simplement avec beaucoup moins de ressources - notamment en dépenses de marketing - et avec une structure financière bien meilleure pour les personnes qui font le film?’»

Steven Soderbergh a donc convaincu tous les acteurs de travailler à des tarifs particulièrement bas et d’obtenir un pourcentage des recettes au box-office. L’homme a ensuite réussi, relativement facilement, à trouver les 29 millions $ de budget de production.

Un nouveau modèle économique

Pour assurer la sortie d’un film aux États-Unis, les studios s’occupent de tout (incluant le marketing) et la facture pour une œuvre telle que «Le destin des Logan» tourne autour de 40 millions, que les studios récupèrent en percevant environ 15% des revenus aux guichets. Pas question, pour Soderbergh, de fonctionner ainsi.

Il a donc vendu les droits de distribution numériques séparément afin de pouvoir disposer d’un budget publicitaire de 20 millions. Au passage, il a décidé de supprimer les tournées promotionnelles et autres conférences de presse et a obtenu un contrôle créatif total sur les bandes-annonces de «Le destin des Logan». Il a ensuite créé la compagnie Fingerprint Releasing afin d’assurer la distribution et a confié le contrat de marketing à Bleecker Street Media, une petite compagnie qui avait assuré la campagne de «Les yeux dans le ciel», pour un million $!

Et il n’hésite pas à lancer un appel dans les pages d’«Entertainment Weekly»: «Si ça marche, c’est une avenue que je vais pouvoir continuer à emprunter. Nous avons formé Fingerprint Realeasing dans ce but et afin de pouvoir proposer cette solution à d’autres réalisateurs. Si quelqu’un comme Alejandro Iñárritu, Alexander Payne ou Sofia Coppola veut utiliser le modèle que nous avons développé, il est là, prêt à être utilisé.»

Le (faux?) mystère Rebecca Blunt...

Le «Hollywood Reporter» affirme que la scénariste Rebecca Blunt n’existe pas!

Selon plusieurs sources interrogées par la publication spécialisée américaine, Rebecca Blunt est un pseudonyme. «Channing Tatum, Adam Driver et Daniel Craig n’avaient aucune idée qu’il s’agissait d’un faux nom et affirment avoir échangé des courriels avec Blunt en Grande-Bretagne», lit-on dans l’article.

Selon des informations obtenues d’une source sûre par «The Hollywood Reporter», Rebecca Blunt ne serait nulle autre que Jules Asner, l’épouse de Steven Soderbergh. Un autre informateur de la publication explique que ce pseudonyme féminin est en fait celui du cinéaste. Et enfin, une troisième hypothèse mentionne John Henson, ami de Jules Asner et ancien animateur de «Talk Soup» comme le vrai Rebecca Blunt.

De son côté, Soderbergh a indiqué à «Entertainement Weekly» que toute cette controverse «allait être une grande nouvelle pour Rebecca Blunt. Les gens devraient faire attention avant de faire de telles assertions, surtout quand il s’agit d’une femme scénariste qui signe son premier script porté au grand écran.»

«Le destin des Logan» vrombit dans les salles obscures dès le 18 août.