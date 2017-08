Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver une femme de 57 ans portée disparue depuis lundi.

Eleanor Stubley a été vue pour la dernière fois lundi, vers 20 h 30, près de l’intersection Notre-Dame Ouest et St-Philippe, dans l’arrondissement Sud-Ouest à Montréal.

Ses proches craignent pour sa sécurité et son état de santé si elle ne prend pas ses médicaments. Elle se déplace en chaise roulante ou avec des béquilles.

Mme Stubley mesure 1,60 m (5pi 3po) et pèse 41 kg (90 lb). Elle a les yeux et les cheveux bruns. Elle parle anglais et français.

Le SPVM précise qu’elle aime fréquenter le canal Lachine et qu’elle se déplacerait à bord de son véhicule adapté, Dodge Grang Caravan bleu, de 2004, avec la plaque 238 RQL QC.

Toute information pouvant permettre de la localiser peut être transmise à Info-Crime, au 514 393-1133.