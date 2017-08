2000 cyclistes pédalent pour la bonne cause

Un événement qui vise à promouvoir les saines habitudes de vie et les activités sportives, en plus d'amasser des sous pour l'organisme Les Petits Frères qui vise à briser l'isolement des personnes âgées.

«C’est drôle comme hasard Pierre Lavoie s'occupe des jeunes et moi, des vieux. C'est peut-être parce que je vieillis. Je trouve que c'est une cause qui est noble. Des gens de 75 ans qui sont seuls dans la vie, il y en a beaucoup au Québec. Et je pense que je vais m'en occuper jusqu'à la fin de ma vie», explique Louis Garneau.

Avec les collaborateur/trices de Québecor au départ à Trois Rivières. Une superbe journée de défis et de succès. Merci à tous et toutes. pic.twitter.com/c3uBWeVfIg — Pierre Karl Péladeau (@PKP_Qc) 13 août 2017

Le Granfondo Garneau-Québécor est classé troisième Granfondo au Canada et premier au Québec. Les cyclistes ont pris le départ à Trois-Rivières et ont pédalé 118 km jusqu'à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Cette année, comme nouveauté, un parcours de 22 km a été ajouté.

Le Minifondo pour initier les amateurs à de plus grandes distances.

La somme amassée cette année sera dévoilée au cours des prochains jours.

C'est plus de 460 000 $ qui ont été remis à l'organisme Les Petits Frères depuis les débuts de l'événement.