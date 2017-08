EN DIRECT : Wozniacki et Svitolina en finale à Toronto

La Danoise Caroline Wozniacki et l'Ukrainienne Elina Svitolina s'affrontent en ce moment pour la troisième fois de leur carrière, en finale de la Coupe Rogers à Toronto. Il s'agit d'un duel fort relevé puisque les deux joueuses sont actuellement classées aux 6e et 5e rangs mondiaux, respectivement. Celui-ci est en cours sur les ondes de TVA Sports. Svitolina a enlevé la première manche au compte de 6-4. Wozniacki tente pour la première fois de battre Svitolina. Cette dernière a eu le dessus en finale à Dubaï plus tôt cette saison et au troisième tour à Miami en 2016. Si Svitolina veut mettre la main sur la première Coupe Rogers de sa carrière, Wozniacki, elle, tentera de la remporter pour la deuxième fois. La Danoise avait triomphé à Montréal en 2010.