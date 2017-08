Il résout l’enlèvement d’une fillette...depuis sa chambre située à 8000 kilomètres

Un Britannique a réussi à trouver la localisation d’une fillette enlevée aux États-Unis, en restant dans sa chambre, à 8000 kilomètres de distance.

Yvette, une fillette de 4 ans, vivait avec son père Virgil, jusqu’à ce qu’un tribunal confirme qu’elle souffrait de dommages émotionnels et accorde sa garde à ses grands-parents.

Malheureusement, une fois le verdict délivré, le grand-père de la fillette, Gary, fut incapable de retrouver Yvette, qui avait été enlevée par son père.

Malgré l’enquête de la police, la fillette restait introuvable, trois semaines après le procès.

Selon les informations du Mirror, Gary aurait alors décidé de fouiller dans les amis Facebook de Virgil, afin d’obtenir la localisation exacte du père.

Un inconnu à la rescousse

C’est comme ça qu’il est tombé sur le profil d’Harry, un Britannique amateur de jeux vidéo en ligne, et qui avait rencontré Virgil par Internet, il y a quelques années.

Le grand-père d’Yvette a alors entrepris de convaincre Harry de l’aider à retrouver la trace de sa petite-fille.

Harry a donc repris contact avec Virgil, l’air de rien, et a discuté avec lui pendant deux jours afin de récolter n’importe quelle information permettant de le localiser. Viril lui a alors révélé qu’il était avec sa petite amie et avec Yvette, et qu’ils dormaient nuit après nuit dans des hôtels miteux d’Arizona.

Sous couvert de s’inquiéter de sa santé, Harry lui a finalement proposé de faire livrer une pizza dans sa chambre d’hôtel. Ce que Virgil a accepté!

Une fois l’adresse de l’hôtel reçue, Harry s’est empressé de contacter le grand-père de la fillette enlevée, qui a lui appelé la police. Ce n’est donc pas une pizza que Virgil a reçue... mais des officiers de police.

Aujourd’hui, la fillette est de retour chez ses grands-parents, où elle va beaucoup mieux.

«Je passe ma vie sur Internet mais je ne savais pas que le fait de parler avec des étrangers me permettrait de délivrer cette petite fille», a confié Harry au Mirror.