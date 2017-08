La proposition sur les écoles est battue

Une proposition qui soulevait la controverse a été battue, dimanche à la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, après un long débat de la part des jeunes libéraux.

Ces derniers proposaient un projet pilote permettant à 1 000 jeunes francophones d’aller étudier dans des écoles primaires anglophones et par le fait même d’apprendre l’anglais.

Certains disaient que c’était une brèche dans la loi 101, mentionnons que dans la proposition il y était inscrit très clairement que «la prohibition de la charte qui limite l’accessibilité à l’école anglaise aux enfants des parents qui ont étudié dans une école anglophone au Canada a réduit substantiellement le taux de fréquentation des écoles anglaises et que plusieurs écoles qui ont dû fermer.»

Après que cette proposition ait été battue, le ministre Luc Fortin a voulu lui aussi préciser sa pensée. Quelques membres du gouvernement Couillard ont eu chaud dimanche matin à l’idée que cette proposition passe.

«Ce que je constate c’est qu’il y a des enjeux dans la communauté anglophone, encore une fois, on en est conscient et on est à l’écoute, mais on se doit de préserver et de valoriser la langue française et là-dessus il n’y en a pas de compromis. Nous sommes 8 millions de Québécois dans un continent où il y a plus de 300 millions d’anglophones et ça aussi il faut le prendre en considération», précise le ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin.