La victime de Charlottesville «assassinée en manifestant contre la haine»

L’identité de la personne morte happée par une voiture lors d’une manifestation qui dénonçait le rassemblement de suprématistes blancs à Charlottesville en Viriginie a été dévoilée.

Heather Heyer, 32 ans, participait à la manifestation samedi, où elle dénonçait avec des centaines de ses compatriotes les groupuscules d’extrême droite qui s’étaient rassemblés.

Elle manifestait de plein droit lorsque James Alex Fields Jr, de l’Ohio, a foncé dans la foule au volant de sa Dodge Challenger, rapportent plusieurs médias américains.

L’individu a été arrêté et accusé de meurtre au second degré. En plus d’avoir tué Heather Heyer, il a blessé 19 personnes, dont certaines gravement.

Heather Heyer | Facebook

Heather Heyer | Facebook

Heather Heyer | Facebook

Heather Heyer | Facebook



Heather Heyer | Facebook













«Elle est morte en faisant ce qui était bien. Mon cœur est brisé, mais je serai toujours fière d’elle», a écrit sa maman sur la page GoFundMe mise en place à la suite de la mort tragique.

Le chef de la police de Charlottesville, Alfred Thomas Jr a indiqué aux journalistes que Heather Heyer traversait la rue au moment où le fonçait sur les manifestants.

Malgré tous les efforts des bons Samaritains qui ont tenté de la secourir, Heather n’a pas survécu.

Heather Heyer est considérée comme une véritable héroïne par plusieurs activistes parce qu’elle s’est tenue debout pour dénoncer le racisme.

La femme travaillait comme technicienne juridique pour la firme Millar Law Group en Virginie. Elle était originaire du comté de Greene et avait fait ses études à l’école William Monroe high school.

Sa page Facebook révèle qu’elle était passionnée de justice sociale. Le dernier message qu’elle y avait placé «publiquement» date de 2016. Elle y avait écrit «Si vous n’êtes pas indignés, vous ne faites pas attention».

Il semble également qu’elle ait soutenu le candidat démocrate Bernie Sanders, lors de la dernière course à la direction du parti, remporté au final par Hillary Clinton.

Une amie proche a également laissé un message sur la page GoFundMe mise en place pour ses proches.

«Heather Heyer a été assassinée en manifestant contre la haine. Elle nous manquera sincèrement».

Des évènements visant à souligner les tragiques évènements s’organisent un peu partout aux États-Unis, notamment devant la Maison-Blanche à 20h30.