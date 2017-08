Le festival du Vieux-Québec se termine en force

Le Vieux-Québec a eu des airs de Nouvelle-France ces derniers jours.

Du 9 août à ce dimanche, la ville a eu des allures des 17e et 18e siècles. Quelque 400 spectacles, animations, conférences et bien plus ont été présentés aux Fêtes de la Nouvelle-France.

«On est satisfaits parce qu’il y a des gens qui circulent partout en ville», raconte la directrice générale de l’événement, Mélanie Raymond.

Costumes, parade de géants, lancer de poulet : les moments forts ont été nombreux cette année. Pour clore l’événement en force l’organisation a invité de véritables athlètes. Les hommes forts en ont mis plein la vue aux spectateurs.

«On a cinq épreuves différentes. C’est typique comme les métiers de l’époque de l’arrivée des colons en Nouvelle-France», explique le champion canadien des hommes forts, Jean-François Caron.

«On était là l’année dernière et c’était vraiment bien. Au Québec, il y a une grande histoire de force avec Louis Cyr. La force au Québec a vraiment sa place et c’est bien de faire ça dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France», ajoute l’homme fort, Jimmy Paquet.

Le festival est un incontournable depuis maintenant 21 ans. Les Fêtes de la Nouvelle-France seront de retour pour une 22e édition l’an prochain.