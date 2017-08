Bombardier fournira des monorails en Thaïlande

Bombardier Transport a obtenu des contrats pour fournir des monorails automatisés sur deux lignes dans la capitale thaïlandaise.

Les deux lignes pourront transporter jusqu’à 400 000 personnes par jour à Bangkok, au moyen d’installations surélevées. La valeur des contrats n’a pas été indiquée dans le communiqué émis lundi par Bombardier.

«Ces emblématiques monorails seront des éléments importants du réseau de transport ferroviaire croissant de Bangkok. Des centaines de milliers de passagers pourront ainsi se déplacer chaque jour plus rapidement et de façon confortable», a souligné Richard Hunter, président des systèmes de contrôle ferroviaire et Asie du Sud-Est, chez Bombardier Transport.

Les monorails, sans conducteurs, pourront atteindre une vitesse de 80 km/h. Bombardier fournira un total de 72 rames à quatre voitures.