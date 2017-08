Des ados jouent du classique dans le métro

De jeunes musiciens égayeront le passage dans le métro de plusieurs utilisateurs jusqu’à vendredi dans deux stations de métro.

Pour le violoniste Samuel Dacosta-Zak, participer à l’Heure de pointe symphonique était l’occasion d’essayer quelque chose de nouveau. «Je n’avais vraiment joué ailleurs que sur une scène. Je me suis dit que ce serait le fun et différent», a expliqué l’adolescent qui entrera en secondaire 4 cet automne.

Avec ce rendez-vous musical qu’est l’Heure de pointe symphonique, c’est une dizaine d’élèves issus du département de musique de l’école secondaire Lindsay Place High School comme Samuel qui offriront de mini concerts aux clients de la Société de transport de Montréal (STM). Ces adolescents donnent rendez-vous aux Montréalais tous les soirs entre 16 h 30 et 17 h 30 aux stations Berri-UQAM et Place-Des-Arts.

Cet événement quotidien s’insère dans la semaine symphonique qui se clôturera samedi avec le spectacle «Montréal Symphonique» organisé dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Jouer pour s’amuser

Même si le programme musical de Lindsay Place High School est étoffé, jouer ainsi dans le métro s’avère une expérience différente de ce à quoi sont habitués les étudiants. «Contrairement à un spectacle, tu n’es pas le centre de l’attention ici», a affirmé Katie Meyers, âgée de 17 ans. «Je n’aurais jamais cru que certains [usagers] s’arrêteraient. C’est le fun de voir que les gens prennent le temps de nous écouter», a ajouté Samuel Dacosta-Zak.

Malgré cet aspect, les musiciens s’accordent à dire qu’ils ne sont pas stressés face à leur performance. «Avant un concert, on se pratique beaucoup. Là, oui, on s’est pratiqué, mais c’est beaucoup plus pour le plaisir que la performance», a souligné Leah Suissa qui jouait de la clarinette à la station Place-Des-Arts lundi en fin de journée.

Améliorer l’expérience client

Pour la STM, cet événement est un moyen de partager la culture musicale dans ses installations.

«L’idée est de créer un momentum [symphonique], tout en encourageant la relève musicale et tout en améliorant l’expérience de notre clientèle par l’art», a affirmé Amélie Régis, porte-parole de la STM, en soulignant que le métro est un lieu très propice à la musique, notamment avec ses nombreux musiciens qui se promènent de station en station.