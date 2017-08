Donald Trump de retour à la Trump Tower, à New York

Pour la première fois depuis sa prestation de serment, il y a plus de six mois, Donald Trump devait retrouver lundi soir la Trump Tower, à New York.

Après un bref passage à la Maison-Blanche à Washington, il devait s'installer à Manhattan pour quelques jours avant de rejoindre son golf de Bedminster, dans le New Jersey, à quelque 70 km plus à l'ouest, où il passe ses premières vacances estivales de président.

Le président américain souligne régulièrement qu'il évite de se rendre trop souvent dans son luxueux appartement new-yorkais pour ne pas paralyser la ville.

«Je reste à l'écart de Manhattan, car cela perturbe trop (...) Pendant toutes les années où j'ai vécu à Manhattan, à chaque fois que le président venait, cela mettait tout sens dessus dessous», expliquait-il il y a quelques jours.

Située sur la 5e avenue, la Trump Tower abrite des bureaux, des logements, le siège social de la Trump Organization, ainsi que la résidence new-yorkaise de Donald Trump, un triplex situé tout en haut de la tour de verre de 68 étages.

C'est depuis le lobby en marbre de cette tour que le magnat de l'immobilier avait annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis, le 16 juin 2015.