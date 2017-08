Elle poursuit le CHUL pour 1,7 M$

Victime d’un accident vasculaire cérébral foudroyant à la suite d’une surdose d’héparine, une dame de Saint-Maurice poursuit le CHUL pour la somme de 1,7 million $.

En 2005, la dame qui se retrouve au cœur de cette poursuite judiciaire a appris qu’elle était atteinte du syndrome de Marfan, «qui touche les tissus conjonctifs» et, dans son cas, le système cardiovasculaire.

En mars 2014, la dame a été transférée au CHUL pour une opération de gastrostomie à la suite d’une torsion de l’estomac.

Installée aux soins intensifs après cette intervention qualifiée de «sans complication», elle a été mise sous perfusion et un anticoagulant lui a été donné.

Lorsqu’elle a été transférée en chambre individuelle, une pompe «plus ancienne» a remplacé celle des soins intensifs pour continuer d’administrer l’héparine.

Toutefois, après un certain temps et quelques vérifications, «une infirmière [s’est rendu] compte qu’une défectuosité de la pompe [avait] causé l’administration d’une surdose» d’anticoagulant.

Le 20 mars 2014, la dame, alors âgée de 35 ans, est foudroyée par un AVC aigu et paralyse du côté gauche, peut-on lire dans la poursuite déposée en cour.

Avant l’évènement, la dame avait des problèmes vasculaires et elle avait parfois recours à un fauteuil roulant pour se déplacer.

Cependant, l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime lui a «enlevé ce qui lui restait des capacités pour fonctionner au quotidien».

«Elle a de la difficulté à s’habiller seule, a besoin d’aide pour ses soins d’hygiène personnelle et des besoins en aide à domicile pour effectuer les tâches de la maison. Elle ne peut plus vivre seule et ne peut plus s’occuper de son enfant», peut-on lire dans la poursuite.