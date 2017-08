Gaz naturel liquéfié: carburant d’avenir

Le «F.-A.-Gauthier» est connu pour ses nombreux pépins, mais moins pour son côté avant-gardiste.

Le navire qui effectue l’aller-retour entre Matane, Baie-Comeau et Godbout fonctionne avec deux types de carburants, dont le gaz naturel liquéfié et, ce, depuis son arrivée à Matane en 2015.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, tous les navires devront se conformer à de nouvelles normes d’ici 2020.

Montrant l’exemple du «F.-A.-Gauthier», la Société des traversiers dit être à l’avant-garde en termes de réduction de la pollution atmosphérique.

«Le fait d’arriver avec un bateau comme le «F.-A.-Gauthier», c’est tout un sentiment de fierté», explique Jeannot Michaud, le directeur de la traverse de Matane.

«C’est le premier bateau en Amérique du Nord propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL). C’est un bateau qui fait la trace pour les autres alors on est très fiers de ça. Actuellement, on sait que dans le développement maritime, le système de propulsion le plus éco responsable c’est le GNL, donc on sait que ça va tracer la voie. Déjà on sait que dans plusieurs chantiers de construction au Canada il y en a d’autres du même type. Alors le nôtre fait un peu l’école pour ceux qui s’en viennent», ajoute-t-il.

Bientôt, deux autres navires utiliseront le gaz naturel liquéfié. Il s’agit des navires qui feront la liaison entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

«Effectivement on sait qu’au niveau des coûts la propulsion au GNL est plus économique en terme d’entretien de l’équipement du moteur, mais aussi en terme de consommation», indique Jeannot Michaud.

Au Québec, en plus du «F.-A.-Gauthier», le «Damia Desgagné» utilise également cette technologie. Il est lui aussi tombé en panne tout récemment.